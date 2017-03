Zuliefermesse Leipzig: ERP macht den Maschinenbau profitabler

Ostfildern (ots) - Betriebsdaten-Analyse ist der Schlüssel zu mehrUmsatz, Effizienz und WettbewerbsfähigkeitMit 1.382 Ausstellern aus 30 Ländern auf einer Fläche von 70.000Quadratmetern bietet das Messedoppel Intec und die Zuliefermesse Z2017 vom 7. bis zum 10. März alles, was die Branche Metallbearbeitungund die Zulieferindustrie brauchen. Neben schweren Maschinen stehtauch Software im Fokus - allen voran das ERP/PPS-System FEPA vonPlanat aus Stuttgart. Das Unternehmen ist spezialisiert auf eineumfassende Prozessberatung und -optimierung und bietet mit FEPA einfür produzierende Betriebe zugeschnittenes ERP-System. Ein Hemmnisfür viele mittelständische Fertigungsbetriebe sind überalterte odersogar selbst entwickelte Lösungen, die den Anforderungen nicht mehrgerecht werden können. Relevante Module wie Personalzeiterfassung(PZE) und Betriebsdatenerfassung (BDE) sowie eineKapazitätsterminierung sind bereits im FEPA Standard enthalten.Branchen-Add-Ons passen sich anMit zahlreichen branchenbezogenen Objekten und funktionalenAdd-ons passt sich die ERP-Lösung dem einsetzenden Unternehmen an,mehr als 35 Jahre Erfahrung sind dabei in die aktuelle Versioneingeflossen. Einen Schritt weiter können Unternehmen gehen, die auchaktiv auswerten, was in der Fertigung passiert. Basierend auf denBest Practice-Beispielen hat Planat eine Betriebsdatenerfassungentwickelt, die auf Wunsch durch einen virtuellen Hallenspiegelergänzt wird.Projektion in EchtzeitInnerhalb dieses Modells der eigenen Fertigung können dieentscheidenen Performance-Indikatoren von Maschinen undArbeitsstationen sowie Prozesschritten eingeblendet werden. Freiprogrammierbare Warnampeln geben Informationen zu kritischenSituationen. "Die Daten werden in Echtzeit aus dem ERP-Datenstrom inden digitalen Hallenplan projiziert und geben einen aktuellen Statusder gesamten Produktion, der auf einen Blick erfasst werden kann",sagt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Als Modul hilft derHallenspiegel zusätzlich, die Auslastung, Produktivität undFehlerquote ebenso wie Maschinen- und Personalauslastung zu erfassenund damit weitere Potentiale zu erschließen.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Pressekontakt:PLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart),Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0,Fax: +49 (0)711-16756-99, E-Mail: software@planat.de, Web:www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290, E-Mail:team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell