Zulieferer ZF eröffnet ausgebaute Teststrecke für Nutzfahrzeuge

JEVERSEN/FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Autozulieferer ZF eröffnet am Montag (17.00 Uhr) seine ausgebaute und modernisierte Teststrecke für Nutzfahrzeuge in Jeversen.



Auf der für etwa 18 Millionen Euro erweiterten Anlage nördlich von Hannover in direkter Nachbarschaft der Versuchsstrecke von Continental sollen vor allem Sicherheits- und Assistenzsysteme für Lastwagen und Busse geprüft werden.

Neu entstanden ist unter anderem ein 3,6 Kilometer langer Rundkurs. Getestet werden zum Beispiel Spurhalte-Warnsysteme, Stauassistenten oder Technologien zum automatisierten Fahren in Lkw-Kolonnen. Neben verschiedenen Manövern bei höheren Geschwindigkeiten sind auf dem Gelände auch Bremsprüfungen auf unterschiedlichen Straßenbelägen oder Untersuchungen zur Parkhalte- und Traktionskontrolle auf schiefer Ebene möglich. Im nahe gelegenen Hannover hatte ZF mit Hauptsitz in Friedrichshafen am Bodensee 2018 rund 25 Millionen Euro in ein Innovations- und Technologiezentrum investiert./jap/DP/he