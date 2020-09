Zulieferer ZF: EU-Klimaziele gefährden Arbeitsplätze

FRIEDRICHSHAFEN (dts Nachrichtenagentur) - Die von der EU-Kommission geplante Verschärfung der CO2-Regulierung für die Automobilindustrie stößt auf massiven Widerstand in der Branche. Die erneute deutliche Absenkung des CO2-Grenzwertes bis 2030, "bringt nur noch mehr Stress in das System in Bezug auf Entwicklungsressourcen und Investitionen", sagte der Vorstandschef des Autozulieferers ZF Friedrichshafen, Wolf-Henning Scheider, dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Verkehr & Smart Mobility". Die Branche laufe in eine Disruption und könne das, was sie wollen, nicht mehr umsetzen: "die Menschen in der Transformation mitnehmen und ihnen eine Perspektive geben".

Foto: über dts Nachrichtenagentur