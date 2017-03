"Zukunftszeit - Gemeinsam für ein buntes Land" - Katholische Jugendverbände wollen mit Aktion bis zur Bundestagswahl 35.000 Stunden Engagement gegen Menschenfeindlichkeit und für Geflüchtete sammeln

Düsseldorf (ots) - "Zukunftszeit - Gemeinsam für ein buntes Land"ist an diesem Wochenende in die aktive Phase gestartet: Bis zurBundestagswahl sind junge Menschen in den katholischenJugendverbänden und darüber hinaus aufgerufen, 35.000 StundenEngagement gegen Menschenfeindlichkeit und für die Integration vonGeflüchteten zu sammeln."Die 35.000 Stunden entsprechen der Dauer einer Legislaturperiode.Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene machen so vor derBundestagwahl deutlich, was sie von der Politik erwarten: Den Einsatzfür ein offenes, demokratisches, solidarisches und vielfältigesLand", erläutert Lisi Maier, Bundesvorsitzende des Bundes derDeutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Ob Freizeitangebote für jungeGeflüchtete, Demos gegen Rechts oder interreligiöse Angebote - alldas sind mögliche Projekte für Gruppen vor Ort. "VieleJugendverbandsgruppen engagieren sich schon stark in derFlüchtlingshilfe oder gegen Rechtsextremismus. Zukunftszeit solldieses Engagement sichtbarer machen und weitere Aktivitätenanstoßen", ergänzt der BDKJ-Bundespräses Pfarrer Dirk Bingener.Erzbischof Dr. Stefan Heße und die Bundesministerin für Familie,Senioren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig haben dieSchirmherrschaft übernommen. "Jeder Mensch ist wertvoll - ohneAusnahme. Das ist unsere christliche Überzeugung für die wir mit derAktion Zukunftszeit des BDKJ und seiner Verbände einstehen",erläutert Erzbischof Dr. Stefan Heße, Sonderbeauftragter derDeutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen. AuchBundesministerin Schwesig würdigt das Engagement: "35.000 Stundenjugendlichen Engagements wären ein weiterer beeindruckender Beweisdafür, wie sehr Deutschland bei der Unterstützung und Integration derFlüchtlingen vom persönlichen Engagement profitiert. Ohne diesesEngagement auch gerade junger Menschen stünden wir bei weitem nichtda, wo wir jetzt stehen."Seit September 2016 lag der Schwerpunkt auf Bildungsarbeit zugruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und interkulturelle Kompetenz.Seit diesem Wochenende ist die Aktion in die aktive Phase gestartet,um die 35.000 Stunden zu erreichen. Bereits am Auftaktwochenendekamen so über 2.000 Stunden zusammen. Zukunftszeit endet amWochenende vor der Bundestagswahl."Zukunftszeit - Gemeinsam für ein buntes Land" ist eine AktionBDKJ und seiner Mitglieds- und Diözesanverbände.www.zukunftszeit.dePressekontakt:Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), Theresa vonBischopink, bischopink@bdkj.de, mobil: 0176-17 95 60 99Original-Content von: Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), übermittelt durch news aktuell