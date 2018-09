Zukunftsweisender Logistik-Holzbau eröffnet - BILD

POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN planten iLogistics Center fürcargo-partnerFischamend (ots) - Am 26. September wurde das von POPPE*PREHALARCHITEKTEN geplante iLogistics Center der cargo-partner inFischamend (NÖ) eröffnet: High Tech Logistik verpackt in nachhaltigenHolzbau mit gigantischen Ausmaßen.Beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Ehrengäste von demzukunftsweisenden Logistikgebäude und seinen Dimensionen: 16,3 mragen die größten der zwölf Holzsäulen in die Höhe. Ein Jahr Planung,ein Jahr Bauzeit, von der Idee bis zur Inbetriebnahme dauerte es nurzwei Jahre.Geplant haben das neuen Landmark in Fischamend POPPE*PREHALARCHITEKTEN aus Steyr (OÖ). Nach dem Logistikzentrum LT1 derSchachinger Logistik, welches 2014 mit dem Staatspreis fürArchitektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden ist, und dem 2017eröffneten METRO Großmarkt in St. Pölten ist das iLogistics Centerein weiterer Meilenstein großvolumigen, nachhaltigen Holzbaus derSteyrer Architekten.So fasste Architekt Dr. Helmut Poppe bei der Interviewrundetreffend zusammen: "Das iLogistics Center ist mit seinersignifikanten Architektur aus Holz auch nach außen klar sichtbar alsZeichen für Nachhaltigkeit und eine besondere Kultur des Gewerbebausim Kontext innovativer Architektur. Das Gebäude aus Holz wird allenAnforderungen eines Logistik Zentrums gerecht und bietet im Vergleichzu konventionellen Gebäuden über die Nachhaltigkeit hinaus vieleVorteile wie etwa im Bereich Klimaschutz, Energieeffizienz oderWohlbefinden."Nach dem offiziellen Eröffnungsteil hatten die Gäste Gelegenheit,das Gebäude im Rahmen von Führungen eingehend kennen zu lernen.Besonderen Anklang fand die unkonventionelle Kombination vonHigh-Tech-Logistik und heimeligem Holzmantel.Fakten zum iLogistics Center: Nutzfläche: 12.250m² *Konstruktion: innovative Holzkonstruktion - 4.200m³ Holz verbaut *größtes Holzelement: Träger mit 23 m Länge * Planungsbeginn: Juni2016 * Baubeginn: Juni 2017 * Fertigstellung: Sommer 2018 *Generalplanung: POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN ZT GmbHBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN ZT GmbHoffice@poppeprehal.atwww.poppeprehal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30907/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN ZT GmbH., übermittelt durch news aktuell