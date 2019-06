Zukunftsweisende Tage für das Feuerwehrwesen / Ein Jahr bis zum 29. Deutschen Feuerwehrtag / Großveranstaltung in Hannover (FOTO)

Berlin (ots) -Internationaler Zukunftskongress, Austausch mit demBundespräsidenten, Fachvorträge, Vernetzung und eine Stadt vollerFeuerwehr: In einem Jahr startet der 29. Deutsche Feuerwehrtag. DieGroßveranstaltung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) unter demMotto "Sicherheit.Leben" findet vom 15. bis 20. Juni 2020 in derniedersächsischen Landeshauptstadt Hannover statt. "Ich freue michauf zukunftsweisende Tage für das Feuerwehrwesen in Deutschland, denAustausch mit internationalen Gästen und das "ErlebnisFeuerwehrtag"", erklärt DFV-Präsident Hartmut Ziebs. Parallel findetdie INTERSCHUTZ 2020 als Weltleitmesse für Feuerwehr, Rettungswesen,Bevölkerungsschutz und Sicherheit statt. Allein hierzu werden mehrals 150.000 Besucher aus aller Welt erwartet.Eröffnet wird der Deutsche Feuerwehrtag durch einen Empfang mitdem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Auch BundeskanzlerinAngela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer haben sich dieVeranstaltung vorgemerkt. Unter dem Motto "Sicherheit.Leben"beschäftigt sich ein internationaler Feuerwehr-Zukunftskongress mitden Herausforderungen etwa durch den Klimawandel, denen sich dieFeuerwehren stellen müssen. Feuerwehr-Führungskräfte aus aller Welttreffen sich zur Delegiertenversammlung des WeltfeuerwehrverbandesCTIF, der im Rahmen des 29. Deutschen Feuerwehrtages stattfindet. Wievielfältig und bunt Feuerwehr ist, können die großen und kleinen Fansaus der Bevölkerung bei der mehrtägigen Feuerwehrmeile in derInnenstadt von Hannover erleben. Das Highlight zum Abschluss soll einKonzert auf dem Messegelände werden."Natürlich steht auch der gemeinsame Messestand des DeutschenFeuerwehrverbandes und seiner Partner auf der INTERSCHUTZ ganz imZeichen der Vernetzung über Grenzen hinaus", erläutert der zuständigeVizepräsident Frank Hachemer. "Neben der digitalen Komponente sollbesonders das persönliche Gespräch und damit die persönlicheVernetzung eine große Rolle spielen", so Hachemer. FachlicheDiskussionen und Informationen der Landesfeuerwehrverbände werden amStand in Halle 27 genauso geboten wie spannende Aktionen derDeutschen Jugendfeuerwehr. Die Präsenz der Feuerwehrverbände ausÖsterreich, Frankreich und den Niederlanden sowie demWeltfeuerwehrverband CTIF bietet einmalige Möglichkeiten zuminternationalen Austausch. Beim Versandhaus des DFV gibt esinnovative Souvenirs und tolle Fanartikel. Abgerundet wird dasvielfältige Themenspektrum durch die Ferien- und Gästehäuser derFeuerwehren, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung und dieArbeitsgemeinschaft der Feuerwehrmuseen in Deutschland.Der 29. Deutsche Feuerwehrtag findet in Zusammenarbeit mit demLand Niedersachsen, dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, derStadt Hannover sowie der Feuerwehr Hannover statt. Informationen zurVeranstaltung werden unter www.feuerwehrtag.de veröffentlicht. Unterwww.interschutz.de gibt es Informationen zur Weltleitmesse. Für dieBuchung von Unterkünften empfiehlt es sich, den Service der HannoverMarketing & Tourismus GmbH (HMTG) zu nutzen: www.visit-hannover.com.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell