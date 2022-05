Zukunftsvision: Kurs auf Qualitätssicherung

Langenfeld (ots) -PropertyExpert, der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft für die Regulierung von Gebäudeschäden, profitiert ab sofort von der ISO 9001 Zertifizierung für Qualitätsmanagement durch den TÜV Rheinland. So verschafft sich das Unternehmen einen internationalen Wettbewerbsvorteil. Die Zertifizierung untermauert die starke Kundenorientierung und schafft eine vertrauensvolle Entscheidungshilfe für Kunden und Geschäftspartner.Wie definiert PropertyExpert Qualität?Der Langenfelder Digitalisierungsexperte für Versicherungen und Real Estate hat sich Qualität als Teil seines Markenversprechen gesetzt. Für PropertyExpert bedeutet das die vollkommene Übereinstimmung zwischen Kundenanforderung und erbrachter Leistung. "Qualität ist für uns selbstverständlich und grundlegend, ein Teil unserer DNA. Wir bei PropertyExpert betrachten Qualität daher als 'Rennen ohne Ziellinie'", betont Geschäftsführer Frank Feist.Die Entstehung von Qualität erfolgt Schritt für Schritt als Teil der Wertschöpfungskette. Als unerlässliche Ressource setzt das Unternehmen dabei auf die Mitarbeiter, die durch ihre erfolgreiche und zielorientierte Arbeit dafür sorgen, dass die gewünschte Qualität erreicht wird. Eine gesicherte Qualität macht den Erfolg der Dienstleistungen von PropertyExpert aus.Trotzdem ist das ausschlaggebende Maß der Qualität der Dienstleistungen für das Unternehmen die Zufriedenheit ihrer Kunden. Die Ziele und Bedürfnisse ihrer Kunden bilden die Arbeitsgrundlage für PropertyExpert und sind ein wichtiger Bestandteil für die langfristige Entwicklung und den Fortbestand des Unternehmens.Die Sicherung des Qualitätsmanagementsystems stärkt somit einerseits die Kundenbeziehungen und steigert andererseits die Markt- und Umsatzchancen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit.Umso stolzer ist PropertyExpert nun über die Zertifizierung. "Wir freuen uns zu verkünden, dass wir das offizielle Zertifikat durch den TÜV überreicht bekommen haben. Herzlichen Dank an Herrn Dr. Michael Fübi für seine Zeit und das persönliche Überreichen unseres Zertifikats!", so Wolfgang Kallweit, Geschäftsführer von PropertyExpert.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell