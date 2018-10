Zukunftsträchtige Technologie - Partnerschaft für den Einzelhandel / Automatisierung von Buchhaltungsprozessen

--------------------------------------------------------------Material anfordernhttp://ots.de/6CAZsO--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Der Markt- und Technologieführer für Cloud-basierteUnternehmenslösungen Sage und die Inventorum GmbH, führenderHersteller des All-in-One-Kassensystems für den Einzelhandel habeneine zukunftsträchtige Technologie-Partnerschaft geschlossen: Diecloudbasierte Buchhaltungssoftware Sage Business Cloud Buchhaltungdes Global Players ist ab sofort direkt in die Kassenvorgänge desINVENTORUM Cloud Kassensystems integriert.Mit der Implementierung von Sage Business Cloud Buchhaltung insein Kassensystem bringt INVENTORUM dem Einzelhandel nun eineultimative All-in-One-Lösung zur Automatisierung vonBuchhaltungsprozessen. Die Buchhaltung von Sage bietet den Nutzerndes INVENTORUM Kassensystems eine perfekte und einfach zu bedienendeLösung - sämtliche Buchungen und Zahlungen werden sofort aus demKassenvorgang direkt in die Sage Buchhaltung übertragen. Damit werdendie zugewiesenen Buchungskonten automatisch synchronisiert und könnendirekt und fehlerfrei zur Weiterverarbeitung in der Buchhaltunggenutzt werden. Des Weiteren können Cashflows und Finanzen besser undtransparenter verwaltet werden und Umsatzsteuervoranmeldungen könnendirekt online via ELSTER® ans Finanzamt übermittelt werden.Christoph Brem, Gründer & Geschäftsführer der Inventorum GmbH,sagt: "Der Einzelhandel steht durch die Digitalisierung stark unterDruck. Unser Ziel ist es daher, diesen oft inhabergeführtenUnternehmen alle operativen Prozesse zu vereinfachen, damit wiedermehr Zeit für Kunden und neue Vertriebswege bleibt. Wo früher nachLadenschluss noch eine Stunde Buchhaltung nötig war, kann man jetztdiese Zeit durch unsere integrierte Lösung mit Sage besser zurSortimentsoptimierung oder für Bestellungen aus dem Onlineshopnutzen."Über INVENTORUMDie Inventorum GmbH wurde 2013 von Christoph Brem gemeinsam mitExperten aus dem Einzelhandel und der IT-Branche gegründet. DasAll-In-One-System von INVENTORUM ist die einzigartige Kombination ausKassenabwicklung und Warenbestandsverwaltung für Einzelhändler - aufdem iPad. Durch einen integrierten Onlineshop hilft INVENTORUMEinzelhändlern bei der Herausforderung, die Verbindung zwischen demstationären Geschäft und E-Commerce effizient auf einer Plattformdarzustellen.Pressekontakt:Lydia MachoyTel: +49 30 208 98 63 69Email: lydia@inventorum.comOriginal-Content von: Inventorum GmbH, übermittelt durch news aktuell