Zukunftsträchtige Lösungen: Mit dem SolutionSource® Developer Hub haben Reisetechnologieanbieter Zugang zur offenen Plattform von BCD Travel

Utrecht (ots) - BCD Travel hat den Launch des SolutionSource®Developer Hubs bekanntgegeben. Der innovative neue Hub bietetTechnologieentwicklern API-Schnittstellen und Entwicklertools, mitdenen sie Geschäftsreiselösungen für Kunden von BCD Travel entwickelnkönnen. Die Einführung des Developer Hubs leitet eine wichtigenächste Phase in der Entwicklung der Plattform SolutionSource ein,die im Februar 2018 gelauncht wurde, um Partnern Zugriff aufBCD-Technologie zu bieten und Geschäftsreisekunden Zugang zu einemMarktplatz für geprüfte Drittanbieterlösungen zu ermöglichen."Durch Investitionen in APIs und den offenen Zugang zu unsererPlattform beseitigen wir die größte Hürde für Entwickler vonReisetechnologien", erklärt Irina Matz, Senior Director ofSolutionSource bei BCD Travel. "Der Zugang zu modernen Tools undTechnologien, den wir Entwicklern geben, ermöglicht es ihnen,Lösungen zu liefern, die auf die spezifischen Bedürfnisse unsererKunden zugeschnitten sind."Der Developer Hub bietet autorisierten Entwicklern - dazu gehörenStartups, etablierte Technologieanbieter, Online-Buchungstools (OBTs)und Kunden, die ihre eigenen Lösungen entwickeln möchten - Zugriffauf Datenauszüge und fünf APIs von BCD Travel, Entwickler können sichüber die APIs von BCD ebenso wie über andereStandarddatenlieferungsmethoden informieren, detaillierte technischeDokumentationen einsehen und auf Beispielcode zugreifen.Über die APIs von BCD haben Entwickler Zugriff auf Einkaufs- undBuchungsfunktionen sowie Informationen zu Reiseplänen undReisendenprofilen. Die APIs, die auf der eigenen Technologie von BCDbasieren, ermöglichen es Entwicklern, die Leistungsfähigkeit von BCDsMulti-Source-Buchungsspeicher, Content Hub undReiserichtlinien-Engine zu nutzen."Da sich die Geschäftsreisebranche ständig weiterentwickelt, musssich auch die unterstützende Technologie weiterentwickeln. Bei BCDTravel erweitern wir unseren Fokus auf eine breitere Palettedigitaler Dienstleistungen, die globale Systeme undTechnologieplattformen nutzen, um ein einheitliches Kundenerlebnis zuermöglichen", so Yannis Karmis, Senior Vice President of ProductPlanning and Development bei BCD Travel. "Wir legen großen Wert aufInvestitionen in Entwicklertools. Die gleichen APIs, die wir fürunsere eigenen Lösungen verwenden - zum Beispiel in Bezug aufReisepläne, Buchungen oder Traveller Engagement - sind genau die, diewir auch extern über den Developer Hub zur Verfügung stellen."Der offene Plattformansatz von BCD Travel unterstützt und fördertInnovation und Zusammenarbeit und befasst sich mit den vierBereichen, die Kunden und Geschäftsreisen allgemein am stärkstenbetreffen:- Digitales Reiseerlebnis- Vereinfachung der Distribution- Datengetriebene Innovationen- Bereitstellung globaler PlattformenSolutionSource umfasst derzeit 19 autorisierteReisetechnologiepartner, die bereits in 300 Geschäftsreiseprogrammeintegriert wurden. Besuchen Sie den virtuellen Marktplatz aufhttp://solutionsource.bcdtravel.com/. Mehr über den Developer Huberfahren Sie unter http://developer.bcdtravel.com/.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten vollauszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand,damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während derReise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeitenpartnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, umGeschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheitder Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrerGeschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unserenKunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern unddank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter.Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unterwww.bcdtravel.de.Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen inPrivatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründetwurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement),BCD Meetings & Events (globale Meeting- und Event-Agentur), Travix(Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen undVayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidatorund Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiterund ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlichFranchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.