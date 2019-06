Zukunftsthema Grundeinkommen wird ernst genommen

Stuttgart/Freiburg (ots) - Die Würde des Menschen ist unantastbar,so lautet das Grundgesetz. Sanktionen, verschlafene Anpassungen undnicht an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Sozialleistungen -das deutsche Sozialsystem leidet unter vielen Schwachstellen undlässt die Würde der Betroffenen immer wieder außen vor. Ein, von denPIRATEN gefordertes, bedingungsloses Grundeinkommen (kurz BGE) könntediese Probleme aus der Welt schaffen.Mit großer Freude beobachtet die Piratenpartei die nuneingerichtete Professur in Freiburg. [1] Hier soll zumbedingungslosen Grundeinkommen geforscht werden."Es ist klasse, dass sich in dieser Richtung endlich etwas tut.Ein BGE ist die Lösung für die Zukunft, so können wir jedem eine guteLebensgrundlage garantieren und die Chancengleichheit wieder stärken.Mit dieser Professur bekommen wir dann auch mehr belastbare Daten zuunterschiedlichen Ausprägungen des BGE", kommentiert Borys Sobieski.Quellen[1]http://ots.de/ljdiUEPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell