Potsdam (ots) - Obwohl im Gesundheitssystem immer mehrelektronische Daten zur Verfügung stehen, bleibt die Digitalisierunghinter den Erwartungen zurück. Wo schafft die Digitalisierungtrotzdem schon heute einen klaren Mehrwert für Bürger und Ärzte aberauch für Pharma- und MedTech-Industrie sowie Versicherungen und dieGemeinschaft? Wie können durch verantwortungs-vollen Umgang mitmedizinischen Daten praktikable und gleichzeitig innovative Lösungenentstehen? Diese und weitere Fachfragen stehen im Fokus desdiesjährigen Symposiums "Big Data in der Medizin".Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) beleuchtet vom 20. bis zum 21.November bereits zum dritten Mal den Einfluss von Big Data auf dieunterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen. Veranstalter ist indiesem Jahr die HIMSS Europe, die extra zu diesem Anlass dasVeranstaltungsformat "HIMSS Impact" kreierte.Zum zweitägigen Symposium werden internationale Vertreter ausForschung und Wissenschaft, Medizin, Politik sowie Industrieerwartet. Neben Fachvorträgen und Panels werden Exponate in einerAusstellung den Fachbesuchern präsentiert. Ebenso wird es vielfältigeMöglichkeiten zur Vernetzung mit anderen Teilnehmern geben. DasProgramm zur Veranstaltung und den Link zur Anmeldung finden Sieunter: http://ots.de/g0vDpAlbrecht Gerber, Minister für Wirtschaft und Energie inBrandenburg: "Der digitale Wandel hat immense Auswirkungen auf dieWirtschaft. Big Data birgt enorme Potenziale im Medizinbereich - unddie Gesundheitswirtschaft in der Hauptstadtregion nutzt diese bereitssehr erfolgreich. Das trägt zur Verbesserung der gesundheitlichenVersorgung hier in der Region bei und zur Entwicklung exportfähigerProdukte. Ich bin überzeugt: Mit dem Aufbau des Digital HealthCenters und des Studienganges Digital Health an der gemeinsamenDigital-Engineering-Fakultät der Universität Potsdam und des HPI wirdin Brandenburg ein einzigartiges Kompetenzzentrum mit internationalerAusstrahlung entstehen."Professor Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts,sieht für Big Data im Bereich der Personalisierten Medizin großesPotenzial: "Durch die Verknüpfung und Analyse verschiedenermedizinischer Datenquellen können neue Zusammenhänge aufgedeckt undso neues medizinisches Wissen generiert werden. Nicht zuletzt könnenMediziner durch Big-Data-Analysen passendere, individualisierteTherapien für Patienten noch schneller als bisher auswählen."Das HPI weitet bestehende Forschungsaktivitäten im Bereich DigitalHealth derzeit stark aus: So entsteht am HPI unter der Leitung vonProfessor Erwin Böttinger ein Digital Health Center. "Mit dem DigitalHealth Center möchten wir ein Forum für die Verbesserung derRahmenbedingungen im digitalen und personalisiertenGesundheitsmanagement schaffen, dass allen Akteuren imGesundheitsbereich offen steht", so Böttinger. Es soll den Dialog inden Bereichen Digital Health, Connected Healthcare und PrecisionMedicine intensivieren und neue globale Forschungs- undInnovationspartnerschaften anstoßen. Außerdem wird zum Wintersemester2018/19 ein neuer Masterstudiengang "Digital Health" an der gemeinsammit der Universität Potsdam 2017 gegründetenDigital-Engineering-Fakultät starten.Hinweis für Redakteure:Bitte melden Sie sich vorab unter: presse@hpi.de an, wenn Sie überdie Veranstaltung berichten möchten. Gerne stellen wir für Sie auchden Kontakt zu einzelnen Referenten her.