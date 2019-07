München (ots) - Der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hatseine diesjährigen Empfehlungen auf Basis eines aktuellen Gutachtensvorgelegt. Die Studie mit dem Titel "TechCheck 2019. ErfolgsfaktorMensch." wurde von der Prognos AG im Auftrag der vbw - Vereinigungder Bayerischen Wirtschaft e.V. erstellt. Sie analysiert diewirtschaftliche und technologische Entwicklung der zehn wichtigstenZukunftsfelder, die der Zukunftsrat bereits vor fünf Jahrenidentifiziert hat - darunter Mobilitätstechnologien, Informations-und Kommunikationstechnologien (IKT) / Digitalisierung sowie Bio- undNanotechnologien.Das Ergebnis fällt laut Alfred Gaffal, vbw Ehrenpräsident undVorsitzender des Zukunftsrats, gemischt aus: "Die Ausgangslage in denZukunftsfeldern ist nach wie vor gut. Aber: Wir lassen immer noch zuviele Chancen ungenutzt. Es gibt noch viel zu tun!" Laut Studie habensich bei der Hälfte der Zukunftsfelder die Erwartungen an diewirtschaftliche und technologische Entwicklung erfüllt. Das gilterfreulicherweise für die besonders wichtigen Bereiche IKT undMobilitätstechnologien. Die andere Hälfte der Zukunftsfelder hinktallerdings den Erwartungen hinterher, beispielsweise die Bio- sowiedie Nanotechnologien.Der Zukunftsrat identifiziert den Menschen als allesentscheidenden Faktor für den Erfolg und die Akzeptanz vonInnovationen. Gaffal: "Die zentrale Empfehlung des Zukunftsratslautet: Bei allen technologischen Entwicklungen müssen der Mensch undseine individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Sei es durchForschung, die immer den Nutzen für die Menschen zum Ziel hat und dieeinen hohen Wert auf einfache Bedienbarkeit legt. Sei es dadurch,dass wir die Menschen in den Unternehmen beim - auch kulturellen -Wandel hin zu neuen Technologien und Anwendungen bestmöglichbegleiten und unterstützen. Oder sei es, dass wir in der GesellschaftBegeisterung für neue Technologien schaffen."Wie wichtig die Sichtweise "vom Menschen her" ist, zeigt derErfolg von Mensch-Maschine-Interaktionstechnologien, die zuletzt -das zeigt die Studie - stark gewachsen sind und die große Potenzialebieten.Ein besonderes Augenmerk richtet das Gutachten zudem auf Patente.Eine Analyse der Patentverbindungen zeigt, dass Patente aus demZukunftsfeld IKT / Digitalisierung besonders stark in anderenZukunftsbereichen genutzt werden. Weltweit führend beiIKT-Weltklassepatenten sind laut Studie die USA, Japan und China.Deutschland liegt auf Rang 5 und Bayern auf Rang 13. Damit ist derFreistaat deutschlandweit führend bei den IKT-Weltklassepatenten.Gaffal: "IKT-Technologien sind Taktgeber für alle anderenZukunftstechnologien. Schwächen bei den Digitalisierungstechnologienschlagen auf praktisch alle anderen Felder durch. Wir haben hier inBayern eine gute Ausgangsbasis, die wir jetzt in erfolgreicheProdukte und Geschäftsmodelle umsetzen müssen."Professor Dr. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TechnischenUniversität München und ebenfalls Vorsitzender des Zukunftsrats derBayerischen Wirtschaft, ergänzt: "Wir sind endgültig im Zeitalter von`Big Data` angekommen, dem sich weder Unternehmen noch wir in unseremalltäglichen Leben entziehen können. Daher müssen wir dieGewohnheiten des Denkens stets aufs Neue überwinden. Umgekehrt müssenwir mit der Realisierung des technischen Fortschritts besonders denRückbezug auf den Menschen und den Bedarf der Gesellschaft in denMittelpunkt stellen. Das "Human-Centered Engineering" ist zur neuen,zentralen Herausforderung geworden. Nur wenn wir das aufgreifen,können wir die weltweit anerkannte und traditionsreiche Marke des'German Engineering' in die Zukunft führen."Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident undWirtschaftsminister, Mitglied des Zukunftsrats der BayerischenWirtschaft: "Es gibt Studien, nach denen allein durch KünstlicheIntelligenz das deutsche Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 11,3Prozent steigen wird. Dies entspräche einer Wertschöpfung von rund430 Milliarden Euro. Die Anwendungsbereiche sind unzählig: AutonomesFahren, intelligente Produktion und Anwendungen in der Medizintechnikund selbst in der Pflege. Wir müssen diese Chancen nutzen, dieRisiken minimieren und die Menschen auf dem Weg mitnehmen."Die Studie und die Handlungsempfehlungen stehen unterwww.vbw-zukunftsrat.de zum Download zur Verfügung.Bildmaterial der Pressekonferenz und des Kongresses finden Sie ab18 Uhr zum Download unter www.facebook.com/vbwbayern, Copyright:Stefan Obermeier/vbw.Weitere Informationen unter www.vbw-zukunftsrat.dePressekontakt:Robert Seidl, Tel. 089-551 78-203, E-Mail: robert.seidl@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell