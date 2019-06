Zukunftspreis der Wohnungswirtschaft für hubitation (FOTO)

Garmisch-Partenkirchen / Frankfurt am Main (ots) -Der Startup Accelerator, jüngste Marke der UnternehmensgruppeNassauische Heimstätte | Wohnstadt, ist erfolgreiche Plattform undKatalysator für innovative Ideen von Gründern zum Thema "Wohnen inder Zukunft".Im Rahmen des Aareon-Kongresses verliehen der Veranstalter und dasFachmagazin "DW Die Wohnungswirtschaft" zum 16. Mal den"DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2019". Drei Preisträgermit besonders innovativen Projekten wurden am Galaabend von AxelGedaschko, GdW-Präsident und Schirmherr des DW-Zukunftspreises derImmobilienwirtschaft, ausgezeichnet. Eine dieser in derWohnungswirtschaft sehr begehrten Trophäen erhielt dieUnternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt, Frankfurt amMain/Kassel, für ihren 2018 gegründeten Startup Acceleratorhubitation. Er unterstützt Startups ideell und - indirekt - auchfinanziell, beispielsweise mit Pitch-Workshops, Reise- undHotelkosten und Marketing-Leistungen.Mit der Kreation dieser jüngsten Marke erwies sich der Konzernerneut als Pionier der Branche. Er stärkt so seine eigeneInnovationskraft und geht in den Segmenten Ideenmanagement undWeiterentwicklung neue Wege. Das Konzept von hubitation: Plattformund Katalysator sein für innovative Geschäftsideen rund um denThemenkreis "Wohnen in der Zukunft" - darunter Bereiche wie SmartLiving, energetische und soziale Quartiersentwicklung sowie Aspektedes Wohnungsbaus. Wichtig: Die bewusst gewünschte Kooperation vonMitarbeitern der Unternehmensgruppe mit vielversprechenden Startupsbei konkreten Projekten. Eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten invielerlei Hinsicht profitieren - Praxisnähe und -erfahrung,Kennenlernen agiler Arbeitsmethoden, Erweiterung eigenenKreativpotenzials. hubitation hat 2019 seine zweite Wettbewerbsrundegestartet, der finale Contest der ausgewählten Startups findet imHerbst in Frankfurt am Main statt.Pressekontakt:Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH |Schaumainkai 47 | 60596 Frankfurt am Main | Jens Duffner(Pressesprecher) | T: 069 6069-1321 | F: 069 6069-5-1321 |www.naheimst.de | Mail: jens.duffner@naheimst.deOriginal-Content von: Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell