Die Zukunftsmacher: ZDF-Doku zum Deutschen Gründerpreis 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Innovative Geschäftsideen und erfolgreiche Unternehmen rücken amDienstag, 2. Juli 2019, bei der Verleihung des DeutschenGründerpreises in den Blick. Im ZDF-Hauptstadtstudio treten jeweilsdrei Finalisten in den Kategorien Start-up und Aufsteiger an. Zudemwird eine Unternehmerpersönlichkeit für ihr Lebenswerk geehrt. DiePreisverleihung, moderiert von Barbara Hahlweg, ist ab 20.00 Uhr imLivestream in der ZDFmediathek zu verfolgen. Die Kandidaten für denDeutschen Gründerpreis 2019 sind zudem am Dienstag, 9. Juli 2019,22.45 Uhr, im ZDF in der Dokumentation "Die Zukunftsmacher" zuerleben.Der Deutsche Gründerpreis, ausgelobt von den Partnern stern,Sparkassen, ZDF und Porsche, wird in diesem Jahr zum 18. Malverliehen. Dass es keine leichte Aufgabe ist, ein Unternehmen zugründen, zeigt die Dokumentation "Die Zukunftsmacher". Sie begleitetinnovative Start-up-Unternehmer auf ihrem Weg von der Idee zurUmsetzung. Rolf-Dieter Lafrenz zum Beispiel ist eigentlichUnternehmensberater und revolutioniert gerade mit seinem zweitenUnternehmen Cargonexx die Logistikbranche. Mithilfe künstlicherIntelligenz optimiert er die Auslastung von Lkw und schont damit auchnoch die Umwelt. Wird die Branche seine Idee annehmen? DieFilmemacher Nera Smiljanic und Alexander Pessler begleiten ihn dabei,wie er versucht, Großkunden zu überzeugen. Und auch bei Investorenmuss er sich beweisen: Glauben diese an seine Idee, damit er richtigdurchstarten kann?Mit Exoskeletten made in Germany wollen die Gründer von GermanBionic Systems den Menschen in den Mittelpunkt der Industrie 4.0stellen. Exosklette unterstützen Menschen bei Bewegungsabläufen, vorallem in der Industrie. Das Filmteam begleitet die Unternehmer beider Eröffnung ihrer ersten Produktionshalle. Können sie mit denbisher führenden asiatischen Unternehmen konkurrieren? Und werden siees schaffen, ihre Exoskelette im großen Stil in die Industrie zubringen?Den Schritt in die Industrie wollen auch die Gründer von SwabianInstruments schaffen. Da in der Quantentechnologie noch immerMessgeräte fehlten, die Photonen präzise erkennen können, haben sieihre eigenen entwickelt. Mit diesen Messgeräten könnten dieComputersysteme der übernächsten Generation entworfen werden. Dochvor allem Forscher brauchen die Geräte der Schwaben. Schaffen sie es,den weltweit führenden Forscher auf diesem Gebiet zu überzeugen?