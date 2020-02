Zukunftsforscher Opaschowski: Die Jugend ist ein neuer Machtfaktor geworden

Osnabrück (ots) - Zukunftsforscher Opaschowski: Die Jugend ist ein neuerMachtfaktor gewordenPädagogikprofessor über die Ziele der jungen Generation: "Das Blatt soll sichwenden"Hamburg. Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski schreibt der Generation von"Fridays for Future" eine enorme politische Bedeutung zu. "Mit ihrem starkenöffentlichen Engagement ist die Jugend ein neuer Machtfaktor geworden", sagteOpaschowski der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Als "Fridays-for-Future-Bewegung" zeige sie gesellschafts- und umweltpolitischesProfil und nicht nur "spontihaften Aktionismus", so der emeritiertePädagogikprofessor. "Die Jugend will den Wandel, den Themenwechsel, denGenerationenwechsel und auch den Politikerwechsel. Das Blatt soll sich wenden."Wahlen begriffen Jungwähler oft als "Ein-Punkt-Aktionen" mit einem konkretenHauptanliegen. Daher wählten sie eher Themen als Parteien oder Politiker,erklärte Opaschowski. "Auch wenn viele Jungwähler von Politikern wenig wissenwollen, so sind sie doch durch ihre Stimmabgabe bei der Wahl interessiert, dassin der Politik wieder mehr in Generationen als in Legislaturperioden gedacht undgeplant wird", meinte der Zukunftsforscher. Daher sei es insbesondere für jungeWähler kein Widerspruch, von etablierten Politikern desillusioniert undgleichzeitig politisch interessiert zu sein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4527036OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell