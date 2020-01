Zukunftsforscher Matthias Horx glaubt nicht an Leben auf anderen Planeten / Marslandung frühestens in der 40er Jahren (FOTO)

Bremen (ots) - Der Zukunftsforscher Matthias Horx glaubt nicht an Leben aufanderen Planeten. "Das Finden von Lebensspuren in unserem Sonnensystem istziemlich aussichtslos", sagte der Gründer des deutschen Zukunftsinstituts ineinem Interview für das Digitalmagazin des Raumfahrtunternehmens OHB SE. Lebenfunktioniere nicht isoliert. Leben sei immer die Entstehung von ungeheurerKomplexität in verbundenen Strukturen. "Einzelne organische Zellen könnten sichauf dem Mars nicht halten, und größere Organismen hätten wir längst entdeckt",so Horx. "Deshalb ist meine Überzeugung, dass wir nichts finden werden. Dennselbst wenn es gelingt, Spuren von Leben zu finden: es werden mutmaßlichabgestorbene Mikroben sein, die wir wohl kaum emotional als Leben oder Lebewesenempfinden werden. Die kognitive Dissonanz, die in dieser Forschung steckt, istdoch, dass dort draußen in Wahrheit tatsächlich niemand ist." Wir Menschenwüssten, dass es Millionen von Planeten gibt. "Aber faktisch", resümiert Horx,"sind wir sehr allein."Die erste Ankunft von Menschen auf dem Mars wird seiner Ansicht nach auch nichtso schnell gehen, wie allgemein angenommen. "Wir müssen mindestens noch bis indie 40er Jahre dieses Jahrhunderts warten, bis Menschen auf dem Mars landen",sagt Horx. "Eine derartige Mission mit Astronauten benötigt den Antrieb durchTräume und eine bestimmte Pionierhaftigkeit. Es braucht ein gigantisches Motiv.Und das ist im Grunde nicht in Sicht. Noch nicht." Es werde nicht gehen wie zuden Zeiten von Kolumbus, als sich einige vom König finanzierte Seeleuteaufmachten, einen neuen Kontinent zu entdecken, so der Zukunftsforscher. "Wennman physisch zum Mars will, dann muss man es richtig machen. Das heißt, dannmuss man dort auch eine Station aufbauen und dort bleiben. Das ist schon nochwas anderes, als eine Kapsel auf dem Mond zu landen und nach drei Tagen wiedernach Hause zu fliegen." Wenn Menschen tatsächlich künftig solche Reisenunternehmen sollten, müssten nicht nur grundlegende technische Probleme gelöstwerden, sondern es müsse auch alles grundlegend billiger werden, so Horx. Selbstein globaler Konzern könne solche Ausgaben nicht stemmen. "Darüber hinausbraucht es auch Zeit, einen neuen Mythos zu entwickeln, ein Narrativ für diesesgrößte Ereignis der Weltgeschichte zu kommunizieren", erklärt derZukunftsforscher. "Deshalb meine ich, dass wir mindestens noch bis in die 40erJahre dieses Jahrhunderts warten müssen, bis Menschen auf dem Mars landen." UndAnfang August 2049 und im Juni 2050 wird es wieder eine Konstellation geben, inder Erde und Mars in einem bestimmten günstigen Verhältnis zueinander stehen.Pressekontakt:Günther HörbstLeiter Unternehmenskommunikation0421/2020-94380171/1931041guenther.hoerbst@ohb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69441/4497866OTS: OHB SEOriginal-Content von: OHB SE, übermittelt durch news aktuell