Zukunftsfeld Executive Assessment: Spencer Stuart erweitert Berater-Team um zwei erfahrene Expertinnen für die Führungskräfteevaluierung und -entwicklung

Frankfurt / München / Düsseldorf (ots) - Das Berater-Team vonSpencer Stuart, einer der weltweit führenden Partnerschaften fürTop-Executive-Search und Leadership Consulting, erhält weiterenZuwachs in Deutschland: Zum 1. Oktober starten Annette Sohns undBirgitta Vogtt als Beraterinnen im strategischen ZukunftsfeldLeadership Advisory. "Wir freuen uns sehr über die Erweiterungunseres Beraterkreises. Beide zeichnen sich durch umfassendeErfahrung sowie eine hohe Urteilskraft aus und sind hervorragendvernetzt - beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit imSinne unserer Klienten aus renommierten Familienunternehmen,internationalen Großkonzernen und führendenBeteiligungsgesellschaften", sagt der langjährige Berater RalfLandmann, der zu Monatsbeginn turnusgemäß die deutscheGeschäftsführung von Spencer Stuart übernommen hat.Annette Sohns hat in ihrer langjährigen Laufbahn zahlreicheFührungskräfte und Unternehmen bei Change-Prozessen undKommunikationsprojekten sowie Executive Assessments und Coachingsbegleitet - in Selbständigkeit sowie bei Beratungsunternehmen wiebeispielsweise Sourisseaux Partners und Manres. Birgitta Vogtt war 18Jahre lang bei McKinsey & Company tätig, unter anderem als Head ofCareer Services. Danach war sie Partner bei Inner Circle Consultantsund Munich Talent Partners. Auch sie ist ausgewiesene Expertin fürAssessments und Coachings und hat zudem Erfahrung im Feld ExecutiveSearch."Mit den Neuzugängen können wir unseren anhaltendenWachstumsprozess weiter stützen. Assessments von Führungskräften,Unternehmenskultur und Nachfolgeplanung sind Felder, diezukunftsträchtig sind und bei denen wir mit unseren LeadershipAdvisory Services bereits an der Spitze liegen", so Landmann."Angesichts zunehmender Herausforderungen müssen Unternehmen dierichtigen Führungskräfte finden, sie beurteilen und weiterentwickeln,die Organisations- und Teameffizienz erhöhen und die Kultur mit derStrategie in Einklang bringen. Dabei sind wir ein erfahrener,verlässlicher Partner."Spencer Stuart bietet neben dem traditionellen KerngeschäftExecutive Search und Board Services als einer der Marktpioniere seitmehreren Jahren auch spezialisierte Beratungsleistungen rund umEvaluierung, Entwicklung, Nachfolgeplanung und Talentmanagement an;dabei setzt Spencer Stuart auf bewährte, forschungsbasierteInstrumente sowie maßgeschneiderte Programme, um Effektivität undPotenziale von Top-Führungskräften und Management-Teams individuellzu beurteilen und auszubauen. Dieser Bereich trägt deutlich zumanhaltend starken Wachstum des 1956 gegründeten Unternehmens bei.Zuletzt hatte Spencer Stuart mehrere ehemalige Geschäftseinheiten desAon-Konzerns unter der neuen Marke "Kincentric" mit rund 500 Expertenfür Effizienzsteigerung und Unternehmenskultur übernommen.Fotos von Frau Birgitta Vogtt und Frau Annette Sohns finden Siehier:https://iwk-cp.com/birgittavogtt/https://iwk-cp.com/annettesohns/Über Spencer StuartSpencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker derTop-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und inDeutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehendePartnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei,Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen.Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen imBereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung,bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung vonAufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei derBegleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene,in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischenProzessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mitmehr als 60 Büros in über 30 Ländern vertreten und deckt mehr als 50Practices ab.Pressekontakt:IWK Communication PartnerFlorian BergmannOhmstraße 1D-80802 MünchenTel.: +49 (0) 89 2000 30-30E-Mail: spencerstuart@iwk-cp.comOriginal-Content von: Spencer Stuart, übermittelt durch news aktuell