Zukunftsfähiges Stadtklima beginnt bei den Grünetats in den Kommunen (FOTO)

Berlin (ots) -Die traditionelle Rolle des städtischen Grüns hat sich verändert.Sie geht heute über die ästhetische und raumstrukturierende Wirkungals Element der Stadtgestaltung weit hinaus und umfasst zusätzlicheFunktionen: Öffentliche Grünflächen sind Instrumente derStadtklimatologie. Sie kühlen, spenden Schatten, erzeugen Sauerstoff.Darüber hinaus sind sie wichtig für das Oberflächenwasser-Management,insbesondere mit Blick auf Starkregen. Nicht zuletzt spielen sie einewesentliche Rolle für das soziale Miteinander der Bürgerinnen undBürger. So bieten Parks und Grünflächen den Menschen Ausgleichs- undRuheräume, Sportmöglichkeiten, Naturerfahrungsflächen und vor allemRaum für Begegnung. Dennoch gibt es infolge von Haushaltsengpässenund steigendem Finanzbedarf in anderen Bereichen in vielen Kommunenweiterhin Einsparungen bei den Grünetats der Städte und Gemeinden.Grün wertschätzenHelmut Selders, Präsident des Bund deutscher Baumschulen (BdB)e.V. betont mit Verweis auf das Engagement seines Verbandes, "dassder Wert des Grüns in den Städten weit höher liegt als allgemeinbekannt, und dass vor diesem Hintergrund die in vielen Kommunengeführte Debatte über Kosteneinsparungen in den Grünetats nichtzielführend ist." Die erste Aufgabe an Kommunen sei es, so Seldersweiter, durch Aufklärung und Kommunikation dazu beizutragen, dassEntscheider in Politik und Verwaltung, aber auch die Bürger und dielokale Wirtschaft, den Wert ihrer Grünflächen erkennen. "Beiangekündigten Baumfällungen ist zumeist der Aufschrei in derNachbarschaft groß, aber über die vielfältigen Leistungen in derGrünflächen- und Baumpflege ist in der Öffentlichkeit nur wenigbekannt."Grünqualität weiterentwickelnParks, Wald, Äcker, Streuobstwiesen, Grünland, Klein- undFreizeitgärten, Friedhöfe, Straßenbegleitgrün und Wasserflächen:Grünflächen im Stadtgebiet dienen der Naherholung wie demklimatischen Ausgleich. Öffentliche Grünflächen und insbesonderemarkante Bäume sind integraler und typischer Bestandteil dereuropäischen Stadt. Sie zu erhalten und auszubauen ist eineanspruchsvolle kulturelle Aufgabe. Infolge der Veränderungen durchden Klimawandel stellt die Qualitätssicherung der Grünflächenzusätzliche Anforderungen an die Entscheider vor Ort. Im Wettbewerbder Städte um Bürger und Unternehmen geht es immer mehr auch um dieQualität des Freiraums - Städte positionieren sich im Städtemarketingund betonen ihren individuellen Flair und Wiedererkennungswert.Helmut Selders: "Neue Sortimente, neue Formen der Pflanzenverwendungund angepasste Pflege- und Unterhaltungsaufgaben brauchen starkeGrünflächenämter. Der BdB und seine Mitglieder stehen den Kommunenzur Seite und bieten mit einem breiten Sortiment in hoher Qualitätdie Voraussetzungen für hochwertige Bepflanzungen." WeitereInformationen und Baumschulen vor Ort finden sich aufwww.gruen-ist-leben.de.Pressekontakt:Bund deutscher Baumschulen (BdB)e.V.Julia PetersKleine Präsidentenstraße 110178 BerlinTel. +49 (0)30 2408699-24peters@gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell