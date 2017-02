Zukunftschancen in der digitalen Logistik: Logistik Start-up Cargonexx auf Expansionskurs

Hamburg (ots) - In nur wenigen Monaten hat das 2016 gegründeteLogistik Start-up Cargonexx über 1.000 registrierte Nutzer erreicht.Der kontinuierliche Zulauf von Speditionen und Frachtführernbestätigt die Gründer von Cargonexx in ihrem Geschäftsmodell Logistik5.0. Um Leerfahrten zu vermeiden, Transportraum ideal zu nutzen sowieeinfach Waren zu versenden, bieten Vermittlungsplattformen undTransportbörsen zahlreiche Chancen. Cargonexx geht mit derKombination der Geschäftsfelder Transportation und KünstlicheIntelligenz jedoch einen Schritt weiter.Bei der digitalen Spedition werden mit wenigen KlicksTransportaufträge eingegeben und gebucht - Leerfahrten, wie siederzeit bei jedem dritten LKW auf unseren Straßen die Regel sind,gehören dabei immer mehr der Vergangenheit an. Das Besondere dabei:Ein intelligenter Algorithmus berechnet in Echtzeit Spotmarktpreisefür konkrete Touren. Diese technologische Revolution für dieLogistikbranche verändert das Buchungsverhalten, minimiertLeerfahrten und verbessert die Planung. Das Netz aus Algorithmenanalysiert ununterbrochen hunderttausende Frachten und lerntselbständig, wie sich Preise bilden. Dabei spielen viele Komponenteneine Rolle, zum Beispiel Feiertage oder stark gebuchte Wochentage,regionale Streckenverläufe und immer auch saisonale Schwankungen. Mitseinem Service erreicht Cargonexx jede Woche zwischen 70 bis 100 neueRegistrierungen von Frachtführern."Cargonexx zählt zu den digitalen Quereinsteigern in einem ehertraditionellen Marktsegment. Dass wir in so kurzer Zeit dieseMarktakzeptanz der traditionellen Player erlangen konnten, liegt zueinen daran, dass der Service intuitiv zu bedienen und zudem für dieSpeditionen kostenlos zu nutzen ist.", kommentieren Rolf-DieterLafrenz und Andreas Karanas, Gründer und Geschäftsführer vonCargonexx, das dynamische Wachstum des intelligentenLKW-Transportnetzwerks.Hintergrund:Tatsächlich bietet Cargonexx einen neuen Weg fürTransportunternehmer, Aufträge zu akquirieren. Wer einmal aufCargonexx registriert ist, kann jederzeit in einem Online-Menü Toureneingeben, für die er Zusatzladung sucht. Immer dienstags vonBielefeld nach Berlin touren, wöchentlich für bestimmte LKW Größen ineiner bestimmten PLZ-Region Angebote finden? Sobald Cargonexx einpassendes Angebot findet, erhält der Transportunternehmer eineInformation per Mail. Passt das Angebot, genügt ein Mausklick zurAnnahme. Die komplette Abwicklung erfolgt über die digitalePlattform. Ein wichtiges Argument für die hohe Akzeptanz vonCargonexx ist zudem die schnelle Bezahlung, die Frachtführer werdenbezahlt, sobald die Frachtpapiere vorliegen. DasAlleinstellungsmerkmal bei Cargonexx ist allerdings seinPrognose-Algorithmus. Dadurch ist Cargonexx in der Lage, Angebots-und Nachfrageströme im LKW-Transport zu optimieren und Leerfahrten zuvermeiden.Das Video zur Plattform und zum Nexx Agenten:https://www.youtube.com/watch?v=1KBCk6xHoIkÜber CargonexxDas Hamburger Logistik Start Up läutet mit künstlicher Intelligenzeine neue Ära des LKW-Transports ein: Oneclick-Trucking. Selbstlernende Algorithmen (machine learning) bestimmen Spotmarkt-Preisefür LKW-Touren, die automatisch auf freie Frachtführer-Kapazitätenverteilt werden. Spediteure und Transportunternehmer sparen Zeit undGeld mit Cargonexx und gewinnen die Sicherheit, dass ihre Touren aufdem Spotmarkt vertrauensvoll durchgeführt werden. Das intelligenteMatching von Ladung auf freie Kapazitäten reduziert Leerfahrten imLKW-Transport. So erzielen Transportunternehmer eine höhere Marge.Gleichzeitig sinkt das Verkehrsaufkommen mit positiven Effekten aufden Verkehr und die Umweltbelastung. Cargonexx fällt in die Kategorie"vernetzte, intelligente Mobilität" oder "Distribution 5.0". MehrInfos unter www.cargonexx.dePressekontakt:Tel. +49 40 60 533 85 11, Mail: presse@cargonexx.deOriginal-Content von: cargonexx GmbH, übermittelt durch news aktuell