Zukunftschance für Artenschutz und Biogas Kooperationsprojekt Bunte Biomasse zieht positive Jahresbilanz 2019

Hamburg/ Berlin (ots) - Das Kooperationsprojekt "Bunte Biomasse - Ressource fürArtenschutz und Landwirtschaft" der Veolia Stiftung, des Deutschen Jagdverbandese.V. und der Deutschen Wildtier Stiftung zieht eine überaus positive Bilanzihres 1. Projektjahres: Deutschlandweit wurden 2019 bereits über 120 Hektarmehrjährige Wildpflanzenmischungen zur Biomassenutzung neu etabliert."Da das Projekt erst im Frühjahr und damit mitten in der Anbauphase gestartetist, haben wir mit einer so großen Nachfrage von Landwirten und Landwirtinnennicht gerechnet", sagt Dr. Andreas Kinser, stellvertretender Leiter Natur undArtenschutz bei der Deutschen Wildtier Stiftung. Gleichzeitig wurden bereitsüber 80.000 Euro an Kofinanzierungsmitteln eingeworben, die gemeinsam mit denProjektmitteln zur Honorierung der teilnehmenden Landwirte eingesetzt werden."Sowohl die Anzahl der bereits jetzt teilnehmenden Betriebe als auch die Höheder zugesagten Kofinanzierungsmittel zeigen uns, dass Bunte Biomasse einAnbausystem mit Zukunft ist", so Kinser weiter. Als Kofinanzierer konntenbereits mehrere Jagd- und Fachverbände sowie Verwaltungen und Privatpersonenüberzeugt werden.Durch das Kooperationsprojekt Bunte Biomasse soll das Anbausystem vonmehrjährigen Wildpflanzenmischungen zur Biomasseproduktion in derlandwirtschaftlichen Praxis verankert werden (www.BunteBiomasse.de). DieVorteile von Bunter Biomasse im Vergleich zu konventionellen Biomassepflanzenwie Mais sind vielfältig: Die Kulturen aus bis zu 25 verschiedenenWildpflanzenarten bieten ganzjährig Lebensraum für Insekten, Agrarvögel undWintergäste und die ganzjährige Bewurzelung des Oberbodens verbessert dieHumusbilanz und vermindert Erosion. Mehrjährige Wildpflanzenkulturen bietenaußerdem ein hohes Potential zur Stickstoffbindung und helfen dadurch beimGrundwasserschutz. "Die Verknüpfung von Arten- und Ressourcenschutz sind einüberzeugendes Argument für das Anbausystem Bunte Biomasse", so Sylke Freudenthalvom Vorstand der Veolia Stiftung.Doch auch ökonomisch sind mehrjährige Wildpflanzenmischungen zurBiomasseproduktion attraktiv. "2019 haben einige Betriebe trotz schwierigerBedingungen über 40 Tonnen Frischmasse des Aufwuchses mehrjährigerWildpflanzenmischungen geerntet," sagt Johann Högemann, der im Auftrag derKooperationspartner die teilnehmende Landwirte im Projekt Bunte Biomassekostenlos bei der Etablierung der Bestände und der Ernte des Aufwuchses berät."Je nach Standortgüte können Erträge von 9 bis 14 Tonnen Trockenmasse je Hektarbei einer Gasausbeute von etwa 65 Prozent gegenüber Mais erzielt werden", soHögemann weiter. Da die einmal etablierten, mehrjährigen Wildpflanzenbeständebis zu fünf Jahre lang geerntet werden können, sind die Produktionskosten imVergleich zu einjährigen Biomassepflanzen wie Mais deutlich geringer. Um BunteBiomasse zukünftig als einen festen Bestandteil in der landwirtschaftlichenPraxis zu etablieren, braucht es jedoch einen zusätzlichen Anreiz. Ein guter Wegwäre dabei die Einbindung des Anbausystems in die Agrarumweltmaßnahmen derLänder.Pressekontakt:Jenifer Calvi, Pressereferentin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-14,j.calvi@dewist.de www.DeutscheWildtierStiftung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/37587/4479980OTS: Deutsche Wildtier StiftungOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell