"Zukunftsarena Anzeigenblatt" soll Geschäftsmodelle der Verlage weiterentwickeln / BVDA startet Strategieentwicklung zur Zukunft der Anzeigenblattbranche

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)unterstützt seine Mitglieder bei der strategischen Weiterentwicklungihrer Geschäftsmodelle. Dazu hat der Verband nun die "ZukunftsarenaAnzeigenblatt" ins Leben gerufen, in der mit Hilfe einer externenBeratung ein Strategieentwicklungsprozess angestoßen wurde. Bis zumFrühjahr nächsten Jahres sollen mehrere strategische Optionen für dieGeschäftsmodelle der Anzeigenblattverlage entwickelt werden. DasPräsidium und die Mitgliedsverlage des BVDA werden dabei vomFraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO unddem Beratungsunternehmen XI Consulting unterstützt."Zusammen mit unseren Verlagen wollen wir uns dem rasanten Wandelin der Medienbranche nicht nur stellen, sondern diesen aktivgestalten", sagte BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers. "Ich bin sehrfroh, dass unsere Mitglieder in diesem herausfordernden undanstrengenden Prozess an einem Strang ziehen und mit vereintenKräften verlagsübergreifend für die Zukunft der Gattung Anzeigenblattarbeiten."Im Zuge der Strategieentwicklung werden Best-Practice-Ansätzesowie Stärken und Schwächen der Geschäftsmodelle ausunterschiedlichen Perspektiven analysiert. Dies geht einher mit derUntersuchung von relevanten Trends und deren erwartete Entwicklungund Auswirkung auf die Geschäftsmodelle der Verlage."Es erfordert viel Mut und Veränderungsbereitschaft, Einblick indie eigenen Geschäftsmodelllogiken sowie Stärken und Schwächen zugewähren. Dafür danke ich den engagierten Mitgliedsverlagen sehrherzlich", betonte Eggers. "Ich bin zuversichtlich, dass es uns mitvereinten Kräften gelingen wird, bestehende Geschäftsmodelleweiterzuentwickeln und gemeinsame Stärken der Anzeigenblattbrancheauszubauen."Pressekontakt:Ellen GroßhansBundesverband Deutscher AnzeigenblätterTel. +49 30 72 62 98 - 2822grosshans@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell