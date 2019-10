Zukunft vorausgedacht: kupa schafft Wohnraum für urbane Generationen von morgen (FOTO)

München (ots) -- Drei Monate nach Erteilung der Baugenehmigung: Über 30 Prozentder 175 Eigentumswohnungen vergeben- Käufer schätzen zukunftsweisende Grundrisse sowie umfangreichesSharing- und MobilitätskonzeptDrei Monate nach Erteilung der Baugenehmigung hat derProjektentwickler Bauwerk über 30 Prozent der insgesamt 175Eigentumswohnungen seines neuen Quartiers kupa - QuartierKuvertfabrik Pasing platziert. Das Projekt entsteht bis Ende 2021 imaufstrebenden Münchner Stadtteil Pasing. Das hohe Interesse führtBauwerk vor allem auf das umfassende Gesamtkonzept zurück, das aufdie Bedürfnisse urbaner Generationen von morgen einzahlt.Zukunftsweisende Grundrisse sowie zahlreiche Sharing-Angebote stehendabei im Fokus. Über sie kann wertvolle Wohnfläche gespart werden,ohne auf Komfort zu verzichten.Wohnen, arbeiten, leben an einem Ort: Immer mehr Menschen zieht esin die Top-Städte der Republik. Aktuelle Auswertungen des PortalsStatista zum Urbanisierungsgrad in der Europäischen Union zeigen: ImJahr 2018 lebten 77,31 Prozent der Deutschen in Städten - über zweiProzent mehr als im europäischen Mittel (75,7 Prozent). München istdabei einer der großen Magneten. In der drittgrößten StadtDeutschlands leben derzeit rund 1,5 Millionen Einwohner - Tendenzsteigend. Wohnraum wird hier daher zunehmend knapper. Gleichzeitigverändern sich die Ansprüche an diesen. "Menschen, die heute inGroßstädte ziehen, wissen, dass sie bei den Quadratmetern Abstrichemachen müssen, um bezahlbare Wohnungen zu finden. Allerdings wollensie dabei nicht auf Lebensqualität verzichten. Zugleich spielen fürsie Trends wie Digitalisierung, Sharing und nachhaltige Mobilität inden eigenen vier Wänden eine immer größere Rolle. Mit dem Projektkupa gehen wir auf diese Trends ein. Und die hohe Nachfrage zeigt,dass sich die Investition in das durchdachte Konzept gelohnt hat",sagt Jürgen Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von BauwerkCapital.Die Wohnungen in kupa grenzen sich von herkömmlichen Wohnungenüber die ikonische Architektur der fünf Neubauten ab. DreieckigeErker, raumhohe Fenster und unterschiedliche, aber miteinanderharmonisierende Fassadenmaterialien und -farben geben den Gebäudenaußergewöhnliche Konturen. Nach innen entstehen Apartments undFamilienwohnungen, deren Grundrisse ebenfalls alles andere alsgewöhnlich sind.Flex M, L und XL: Leben in variablen RäumenJürgen Schorn:"Wohnungssuchende wollen heute nicht mehr zwingenddie typische Unterteilung in Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlaf- undKinderzimmer. Denn: Aufenthalte in Zimmern waren gestern. Künftigverbringen die Menschen ihr Leben in fließenden Räumen. GeradeSingles oder Paare verzichten deshalb gerne auf Wände, die wertvollenRaum kosten und auch optisch einengen. Zugleich sollen die eigenenvier Wände flexibel sein und auf neue Lebenssituationen angepasstwerden können."kupa setzt auf Grundrisse, die auf diese Bedürfnisse eingehen.Bauwerk hat die Wohnungen daher in Flex M, L und XL kategorisiert.Flex steht dabei für das mögliche Mitwachsen der Wohnungen mit densich ändernden Lebenssituationen und Anforderungen der Bewohner.Größe M bezeichnet 1,5-Zimmer-Wohnungen zwischen 40 bis 57Quadratmeter Wohnfläche. Flex L fasst die 2-Zimmer-Wohnungen mit 60bis 113 Quadratmeter großen Grundflächen zusammen. Flex XL-Wohnungenumfassen drei Zimmer und Flächen zwischen 72 bis 122 Quadratmetern.In allen drei Typen bündelt ein multifunktionales Raummodultechnische und sanitäre Funktionen wie Bad, Dusche und Küche.Zugleich schafft es Stauraum und zoniert die fließenden Grundrisse.Asymmetrische Erker mit Panoramaverglasung erweitern die Grundfläche,lassen viel Licht in die Wohnungen einfallen und ermöglichenungewöhnliche Ausblicke. Die Verbindung ins Quartier wird zudem überBalkone, Terrassen und Dachterrassen geschaffen.Sharing, Mobilität, ServiceFunktional, nachhaltig und zukunftsorientiert ist auch dasumfangreiche Quartierskonzept gestaltet, das das Wohnen ergänzen unddas Miteinander im Quartier fördern soll. So wird es neben einemConcierge auch ein praktisches Paketbox-System geben. VerschiedeneSharing-Bereiche wie eine Community-Dachterrasse, die großzügige kupakitchen zum Kochen und Feiern mit Freunden oder eine Fahrradwerkstattfür alle runden das Angebot ab und lassen selten genutzte Flächen inden eigenen vier Wänden einsparen. Darüber hinaus prägt einumfangreiches Mobilitätskonzept mit E-Bike-, Lastenrad-, E-Scooter-und Car-Sharing, E-Ladestationen sowie übertragbaren MVG-Cards fürden öffentlichen Nahverkehr den Nachhaltigkeits- und Sharing-Gedankendes Quartiers. Alle Features und Services lassen sich unkompliziertüber eine App buchen.Weitere Informationen unter: www.kupa-quartier.de sowiewww.bauwerk.dePressekontakt KUPANadine AnschützAnschütz + Company - Public RelationsRainer-Werner-Fassbinder-Platz 280636 MünchenTelefon: 089 / 96 22 89 81E-Mail: nadine.anschuetz@anschuetz-co.dewww.anschuetz-co.dePressekontakt BAUWERKJulia WaldManagerin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPrinzregentenstraße 2280538 MünchenTelefon: 089 / 41 55 95 - 1441E-Mail: jwald@bauwerk.dewww.bauwerk.deOriginal-Content von: Bauwerk Capital GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell