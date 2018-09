Die Zukunft der mobilen Werbung - EasyVisual startet Mobile App für Markenwerbung

London (ots/PRNewswire) -Die weltweiten Werbeausgaben im Bereich Mobile werden bis 2020bei voraussichtlich 186,8 Milliarden USD (https://www.statista.com/statistics/303817/mobile-internet-advertising-revenue-worldwide/)liegen, und immer mehr Unternehmen sind interessiert und bereit,Mobilgeräte als neuen Werbekanal zu nutzen. Es gibt Technologien, diekonkret dabei helfen können, die Zielgruppe zu erreichen - dasWerbenetzwerk EasyVisual (https://easyvisual.com/), das seineBanners App am 9. September 2018 auf der FutureNet World Conventionin Macau ankündigte, hat die App jetzt auf den Markt gebracht.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/747576/Banners_App.jpg )Funktionalität der Banners AppDie BannersApp ist eine Android-basierte mobile Anwendung, diejedes Mal aktiviert wird, wenn ein Benutzer sein Telefonfreischaltet. Android wurde gewählt, da das Betriebssystem derzeitführend und profitabler im Markt als iOS positioniert ist. Die Appsteht bereits zum Download auf Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtm.bannersapp&showAllReviews=true) bereit.Der Nutzer gibt seine persönlichen Daten in der App an, und dieWerbung wird maßgeschneidert nach diesen Angaben ausgerichtet - dieBenutzer bekommen also nur die Werbung, die für sie relevant ist, undkönnen einstellen, wie oft diese pro Tag angezeigt wird."Die Werbung ist auf jeden einzelnen Nutzer ausgerichtet und mitdessen persönlichen Vorgaben abgestimmt. Die Marken können vondaher sicher sein, dass ihre Werbung bei der Zielgruppe ankommt, unddie Benutzer selbst sehen nur relevante Werbung, die ihren Interessenentspricht. Gleichzeitig können sie direkt per Banner-Klick auf dieWebsite der Marke gehen, oder das Werbefenster einfach schließen.Die Darstellung der Werbung ist real und nicht konditional, wassonst oft in der Bannerwerbung der Fall ist, wo die Nutzer nichteinmal das Banner sehen können, das von den Werbetreibenden bezahltwird" - Rafal Szymanski, CEO von EasyVisual.Schlüsselmerkmale und die wichtigsten Vorteile für Marken undWerbetreibendeÜber 70% der Vermarkter(https://www.invespcro.com/blog/effectiveness-online-advertising/)schaffen es nicht, ihre potenziellen Kunden gezielt anzusprechen. DieBanners App ermöglicht die präzise Einspielung von Werbung je nachZielgruppe, zählt reale Views und die Conversion Rate. Die Nutzerschauen sich die Werbebotschaften außerdem freiwillig an, wasReputationsverluste des Markenwerbers ausschließt. Der Traffic nimmtzu, und die für die Werbung eingesetzten Gelder werden nichtverschwendet.Informationen zu EasyVisualEasyVisual ist ein Werbenetzwerk, das es Werbetreibendenermöglicht, Kampagnen zu erstellen und anzupassen, und die Ergebnissezu überwachen. Das Unternehmen erreicht seit seinen Anfängen 3,5Millionen Nutzer in 190 Ländern, zu denen Südkorea, China, Vietnam,Polen, Slowakei, Deutschland, die Ukraine, Türkei, TschechischeRepublik und Israel zählen. Jeder Benutzer kann ein potenziellerEinkäufer oder Kunde werden.Weitere Informationen über das Projekt können Sie auf deroffiziellen Website von EasyVisual finden oder per E-Mail anfragen:marketing@easyvisual.com.Pressekontakt:Amanda Townsend+44(0)7441912597marketing@easyvisual.comOriginal-Content von: EasyVisual, übermittelt durch news aktuell