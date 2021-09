Zukunft einschalten, Komponenten erneuerbarer Energien sinnvoll schützen

München/Lünen (ots) -Neue Sicherungen für Energiespeicher, PV-Anlagen, Windkraft und Co.: Langlebig, energiesparend, exakt auf die Bedürfnisse der Anlagen ausgelegtJe mehr Anlagen und Speichersysteme für erneuerbare Energien leisten, desto höher werden auch die Belastungen für die einzelnen Komponenten. Sicherungshersteller SIBA aus Lünen hat daher eine Vielzahl neuer Baureihen im Programm, die damit umgehen können: Sie schalten weder zu früh noch zu spät ab und sind auf die jeweiligen Besonderheiten der Energiekomponenten abgestimmt - dazu greift die unternehmenseigene Forschung und Entwicklung auf das eigene Labor zurück, das derzeit ausgebaut wird, arbeitet aber auch mit Instituten und Universitäten zusammen.Batterie- und Energiespeichersysteme (BESS): Softwaretool vereinfacht SelektivitätEine dieser Entwicklungsprojekte sind neue Produkte für Energiespeicheranlagen. Hier geht es bekanntlich darum, dass die Sicherungen bei den dort oft besonders hohen Kurzschlussströmen besonders schnell abschalten können. Außerdem bestehen Batteriesysteme aus vielen zusammengeschalteten Modulen, so dass es bei der Konzeption der elektrischen Absicherung vor allem darauf ankommt, die eingesetzten Sicherungen optimal aufeinander abzustimmen. Für diese Selektivitäts-Anforderungen hat SIBA ein Software-Tool selbst entwickelt, das Batterieanlagen digital simuliert und über das sich die Selektivität der einzusetzenden Sicherungen einfach ermitteln lässt.Die Sicherungen von SIBA für Energiespeicheranlagen bieten außerdem einen doppelten Vorteil. Sie schalten nicht nur schnellstmöglich ab und begrenzen den Strom, sondern sparen auch noch Energie. Dank innovativer Konstruktion erreichen sie höchste Bemessungsströme bei kleinsten Abmessungen.Innovationen auch auf anderen Gebieten erneuerbarer Energien: Sicherungen für PV und WindkraftanlagenNicht nur Batteriespeicher, sondern auch andere Komponenten im Bereich der erneuerbaren Energien sind im Fokus der SIBA-Entwickler. So schafft es die ICS-Technologie, Windkraftanlagen-Sicherungen sehr viel langlebiger und energiesparender zu machen. Und mit neuen AC-Sicherungen für String-Wechselrichter mit hohen Spannungen auf der Wechselstromseite hat SIBA auch Innovationen für die neue Generation von PV-Anlagen im Programm.Pressekontakt:Elke Rudielke.rudi@siba.deTel.: +49 2306 7001-312Original-Content von: SIBA GmbH, übermittelt durch news aktuell