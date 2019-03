Zukunft der deutschen Gedenk- und Erinnerungskultur/Treffen von Kirchenvertretern und Rabbinern in Frankfurt am Main

Finanztrends Video zu



Hannover (ots) - Die Frage nach der Zukunft der deutschen Gedenk-und Erinnerungskultur stand im Zentrum des diesjährigen Treffens vonVertretern der Deutschen Bischofskonferenz, des Rates derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Allgemeinen und derOrthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschlands am 7. März 2019 inFrankfurt am Main. Angesichts einer von Rechtspopulisten lautstarkvorgetragenen Kritik an der deutschen Kultur der Erinnerung an dienationalsozialistische Diktatur stimmten Rabbiner undKirchenvertreter darin überein, dass die Erinnerung an die Opfer desNationalsozialismus unverzichtbar zur politischen Kultur Deutschlandsund Europas gehört. Der Erfolg der Demokratie in Deutschland sei aucheiner Gedenkkultur zu verdanken, die weder das Unrecht derVergangenheit noch das antisemitische und menschenverachtende Erbeder NS-Zeit verschweigt.Die Einschätzung, dass die Erinnerungskultur überfrachtet sei,finde sich schon in den 1950er Jahren, betonte der neue Vorsitzendeder Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands (ARK), AndreasNachama, der auch die Ausstellung Topographie des Terrors in Berlinleitet. "Genau deswegen", so Nachama weiter, "ist unsere gemeinsameErinnerungsarbeit notwendig. Die Lehre aus der Geschichte ist:Völkermorde sind geschehen, also können sie wieder geschehen. UnsereAufgabe - aller, die heute leben - ist es doch, dafür zu sorgen, dassso etwas möglichst nie wieder geschieht."Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm, hob die Bedeutung "der jüdisch-christlichenÜberlieferung für eine öffentliche Erinnerungskultur" hervor: "Indemdie Kirche gemeinsam mit den jüdischen Geschwistern öffentlich fürdas Gedächtnis der Opfer der Geschichte eintritt, indem sieverhindert, dass die Opfer von Ungerechtigkeit den endgültigen Toddurch das Vergessen erleiden, schafft sie die Voraussetzung für einErinnern, das gerade durch die Würdigung und Anerkennung vergangenenLeidens neues Leiden verhindert." Dem stimmte der katholische BischofUlrich Neymeyr (Erfurt), Vorsitzender der Unterkommission für diereligiösen Beziehungen zum Judentum der Deutschen Bischofskonferenz,ausdrücklich zu. Er erinnerte an die Vergebungsbitte von PapstJohannes Paul II. im Jahr 2000 und fügte hinzu, dass der kritischeBlick auch auf kirchliche Traditionen gerichtet werden müsse, um dasErbe antijüdischer Vorurteile zu überwinden: "Da haben wir in derKirche noch einen weiten Weg vor uns - auch in der Verkündigung undKatechese, denn viele Katholiken haben noch falsche Vorstellungen vomJudentum."Einen kritischen Akzent setzte der Frankfurter RabbinerJulian-Chaim Soussan von der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland(ORD). Zwar wolle er die Bedeutung der Erinnerungskultur für dieDemokratie keineswegs schmälern. Allerdings dürften Juden in deröffentlichen Wahrnehmung nicht auf eine Opferrolle festgelegt werden.Es gelte vielmehr, den Reichtum der jüdischen Tradition und dieLebendigkeit des gegenwärtigen Judentums stärker im öffentlichenBewusstsein zu verankern.Seit 2006 treffen sich Vertreter der Allgemeinen RabbinerkonferenzDeutschland (ARK) und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland(ORD) mit Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz und des Ratesder EKD einmal jährlich zu einem ausführlichen Meinungsaustausch, andem auch das Präsidium des Deutschen Koordinierungsrates derGesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit teilnimmt.Weitere Informationen unter:Allgemeine Rabbinerkonferenz Deutschlands - www.a-r-k.de DeutscheBischofskonferenz - www.dbk.de Evangelische Kirche in Deutschland -www.ekd.de Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland - www.ordonline.deDeutscher Koordinierungsrat - www.deutscher-koordinierungsrat.deHannover, 7. März 2019