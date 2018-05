Zukunft braucht Herkunft / Jorid Widmann jetzt Chefköchin im Restaurant Widmann (FOTO)

Wimsheim (ots) -Jorid Widmann übernimmt ab sofort die Verantwortung in der Küchedes Restaurants Widmann in Wimsheim. Großgeworden in der Gastronomie- und das in jeder Hinsicht, übernimmt sie gemeinsam mit ihrer MutterRenate Widmann auch die Leitung des Familienunternehmens, und setztdamit eine lange Familientradition fort. Schon ihre Eltern hatten denGastronomiebetrieb bereits in jungen Jahren von den Großelternübernommen."Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und möchteunser Restaurant im Sinne der Kochtradition meines Vaters in dieZukunft führen und ein bisschen mit meinem Stil würzen."Jorid entschloss sich früh für die Gastronomie. Im RestaurantSpeisemeisterei unter Leitung des 2-Sterne Kochs Martin Öxle begannsie ihre Ausbildung als Restaurantfachfrau und beendete sie 2009 imHotel-Restaurant am Schlossgarten in Stuttgart. Jorid blieb dem Hotelnoch ein weiteres Jahr treu, als Demi Chef de Rang imGourmetrestaurant Zirbelstube, bevor sie sich entschied noch eineAusbildung drauf zu setzen. Ihre neue Ausbildungsstelle war nun inder Küche des 5-Sterne Hotels Traube Tonbach in Baiersbronn. Hierlegte sie den Grundstein für ihre neue Tätigkeit als Chefköchin imfamilieneigenen Restaurant.In den 10 Jahren ihrer beruflichen Reise hat sich Jorid einenguten Ruf in der Szene erarbeitet. So arbeitete sie als Demi Chef deCuisine im Restaurant SRA BUA by Tim Raue im Hotel Adlon in Berlinund als stellvertretende Restaurantleiterin im GourmetrestaurantPaznauner Stube im Hotel Trofana Royal in Ischgl, um nur einige zunennen. Ihre letzte Station war das 3-Sterne Restaurant Überfahrt beiChristian Jürgens, am Tegernsee, wo sie als stellvertretendeRestaurantleiterin weitere Erfahrungen sammelte.Jetzt möchte sie zusammen mit ihrem Küchen-Team Patrick Senf undReiner Müller ihre Gäste mit Gaumenfreuden überraschen."Wir wollen unsere Gäste mit inspirierenden Neuem und Altbewährtemverwöhnen. Besonderen Wert legen wir dabei auf ausgewählte Produkteaus der Region," fügt Jorid Widmann noch hinzu.Pressekontakt:Restaurant WidmannRenate und Jorid WidmannAustraße 4871299 Wimsheimwww. restaurant-widmann.deTelefon: +49 (0) 7044 4 13 23E-Mail: info@restaurant-widmann.deOriginal-Content von: Restaurant Widmann, übermittelt durch news aktuell