Die Zukunft des Wohnens / Aktuelle Trends für Bauen, Planen, Wohnen und Design von Oona Horx-Strathern und dem Zukunftsinstitut

Frankfurt am Main (ots) - Im neuen Home Report 2019 wirft dieTrendforscherin Oona Horx-Strathern gemeinsam mit demZukunftsinstitut einen kritischen Blick auf die Veränderungen derWohn- und Lebensräume und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft undGesellschaft. Sie benennt die wichtigsten Wohn- und Designtrends undpräsentiert zukunftstaugliche Lösungen, um Wohnraum wieder leistbarerzu machen.Home-Trends: Von Scandi Secret bis Branded ArchitectureWir leben in einer Zeit, in der sich der Ort, die Definition undunser Verständnis von Zuhause verändern. In den vergangenen Jahrenhat ein Wandel stattgefunden: Vom Zuhause als privater, höchstindividueller Rückzugsort, hin zum Wunsch, sich in der Gemeinschaftzuhause zu fühlen. Das zeigen die Trends zu Shared Spaces undNeighbourhood Communities, aber auch zum Lebensgefühl Hygge. Anhandder Home-Trend-Map zeigt Oona Horx-Strathern, wie sich Wohn- undDesigntrends entwickeln und welche davon in naher Zukunft einewichtige Rolle spielen werden (Auszug):1. Scandi Secret - Von den glücklichsten Nationen der Welt lernen:Hygge und Lagom sind mehr als ein Lebensgefühl. Das Geheimnis dernordischen Lebensart wird künftig auch verstärkt durch die Gestaltungvon Räumen und Orten zu lüften versucht.2. Craftwork - Der ästhetische Gegenpol zum Digitalen: In derdigitalisierten Welt gewinnt die sensorische Erfahrung wieder anBedeutung. Natürliche Materialien erleben ein Comeback als Ausdruckeiner Rückbesinnung auf das analog-reale Leben.3. Branded Architecture - Call me by my name: Architektur ist mehrals gebaute Realität. Die Sprache, welche Worte man wählt, wenn manüber Gebäude und Siedlungen spricht, hat einen immensen Einfluss aufdie Vorstellungen, wie man dort lebt.Branchenschwerpunkt: Die Zukunft des bezahlbaren WohnbausDer vertiefende Blick in die Baubranche widmet sich der Schaffungvon bezahlbarem Wohnraum mit höchster Lebensqualität. Inzwischen istlängst klar: "Einfach nur Wohnungen für die Massen zu errichten, ohneauf den Einfluss von Design, Qualität und die Auswirkungen vonArchitektur auf das Wohlbefinden der Bewohner zu achten, ist einerder Gründe, warum diese Orte oft soziale Brennpunkte sind", so dieExpertin. Wie man trotzdem kostengünstig und schnell anspruchsvolleund lebenswerte Wohnräume schaffen kann, zeigt Oona Horx-Strathernanhand zahlreicher Beispiele mit dem Schwerpunkt Bauen.Themenschwerpunkt: Die Zukunft des WohnensDer Themenschwerpunkt des ersten Home Report beschäftigt sich mitder Frage, wie wir künftig wohnen werden: sowohl ländlich als auchurban, zwar immer mobil und doch zuhause, sowohl enthusiastischaufgrund der digitalen, scheinbar unendlichen Möglichkeiten, als auchauf der Suche nach Rückzug und Ruhe von einer hypervernetzten,hochkomplexen Welt. Eine entscheidende Schlussfolgerung:"Smart-Home-Systeme sind nicht aufgrund ihrer Technologie smart,sondern weil sie auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitteneLösungen bieten." Zudem wirft Horx-Strathern einen Blick aufinspirierende Architekten, Planer und Designer, deren innovativeIdeen und zukunftsorientiertes Denken zu einem besseren Zuhause derZukunft führen werden.Einen kompakten Überblick der einzelnen Trends und Schwerpunktedes Home Report 2019 sowie die Pressemappe von Oona Horx-Strathernfinden Sie hier: http://bit.ly/HomeReport2019.