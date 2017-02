Zukunft|Wirtschaft - Renommierter Preis der Wirtschaftskammer Österreich geht an MCI-Absolventin - BILD

Christina Komuczki, Absolventin des MasterstudiumsInternational Business & Management, für ihre exzellenteMasterarbeit im Bereich Multi-Channel-Strategie ausgezeichnetInnsbruck (ots) - Über eine äußerst positive Nachricht freut mansich am MCI und besonders im Department Wirtschaft & Management:Christina Komuczki, die im Vorjahr ihr berufsbegleitendesMasterstudium in International Business & Management mitausgezeichnetem Erfolg abschließen konnte, wurde nun von derWirtschaftskammer Österreich für ihre Masterarbeit mit dem Titel"Cannibalization of the Online and Offline Channels in the JewelryIndustry" mit dem renommierten Stipendium "Zukunft|Wirtschaft"ausgezeichnet.Am Beispiel der Schmuckindustrie setzt sich Frau KomuczkisMasterarbeit kritisch mit unterschiedlichen Vertriebskanälenauseinander und geht insbesondere auf die Problemstellung ein, diesich aus der Integration eines Online-Vertriebs in einMulti-Channel-Konzept ergibt. Ihre auf einer Fallstudie beruhendeArbeit zeichnet sich nicht nur durch hohe praktische undwissenschaftliche Relevanz aus, sondern insbesondere auch durch eineausgezeichnete Datenanalyse. "Frau Komuczki hat sich im Rahmen ihrerMaster-Thesis mit einem relativ neuen Forschungsthemaauseinandergesetzt. Die Resultate und Schlussfolgerungen sind sowohlfür Praktiker als auch für Wissenschafter höchst interessant.", lobtihre Betreuerin, MCI-Prof. Claudia Brauer. Studiengangsleiter BerndKirschner ergänzt: "Eine vorbildliche Arbeit einer sehr engagiertenStudentin. Ich kann nur gratulieren!"Eine Fachjury bestehend aus Professoren, Ökonomen und Mitarbeiternder Wirtschaftskammer Österreich bewertete insgesamt 60 eingereichteArbeiten hinsichtlich ihrer Qualität. Zu den Bewertungskriterienzählten unter anderem Themenbezug, Schwerpunkt, Vollständigkeit undQualität der Arbeit, Ergebnisse und Praxisbezug. Weitere Aspektewaren Aufbau und Systematik der Arbeit sowie das methodischeVorgehen. Die besten drei Arbeiten wurden mit dem Stipendium"Zukunft|Wirtschaft" prämiert.Die Wirtschaftskammer Österreich vergibt seit 2014 jährlich dasStipendium "Zukunft|Wirtschaft" für herausragende wissenschaftlichenAbschlussarbeiten an österreichischen Hochschulen auf dem Gebiet derRechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Eingereicht werdenkönnen Diplom- und Masterarbeiten sowie Dissertationen, welche sichmit einem unternehmens- bzw. standort¬spezifischen Thema befassen.Schwerpunkt der Arbeit sollen die Rahmenbedingungen bzw. derenVerbesserung für das Unternehmertum und unternehmerische Aktivitätenbilden.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell