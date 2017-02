"Zukunft der Rente" - Thema im 3sat-Magazin "makro"

Mainz (ots) -Freitag, 17. Februar 2017, 21.00 UhrErstausstrahlung"Die Rente ist sicher." Das, was Norbert Blüm vor 20 Jahren inseiner Zeit als Arbeitsminister gesagt hat, gilt in Zukunft wohlallenfalls eingeschränkt. Sicher mag die Rente sein, doch wie hochsie ausfällt und ob sie zum Leben reicht, ist weniger sicher. Diedeutsche Bevölkerung schrumpft und ihre Altersstruktur verändertsich: Auf einen, der arbeitet, entfallen bald immer mehr Rentner.Eine große Herausforderung. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" fragtam Freitag, 17. Februar 2017, 21.00 Uhr, nach der Zukunft der Rente.Längst wurde beschlossen, das Rentenniveau in Zukunft spürbar zusenken. So soll verhindert werden, dass dieRentenversicherungsbeiträge für die Jungen immer weiter steigen.Jetzt wächst aber die Befürchtung, dass dann irgendwann die Rentnerdas Nachsehen haben. Zumal bislang viel zu wenige etwa auf dieRiester-Rente zurückgreifen, um zusätzlich fürs Alter vorzusorgen.Die Politik hat die Rente jetzt einmal mehr als Wahlkampfthemaentdeckt.Es moderiert Eva Schmidt.Hinweis für Journalisten: Pressebilder von der Moderatorin findenSie hier: https://presseportal.zdf.de/presse/makroPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satPepe Bernhard+49 (0) 6131 - 701 6261Bernhard.p@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell