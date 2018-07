Zukunft des Radios - kreative Formate im Lokal-TV - innovative Redaktionen / Erfolgreiches Branchentreffen auf den 26. Lokalrundfunktagen in Nürnberg

München (ots) - Rund 1.100 Teilnehmer aus den lokalen Radio- undFernsehstationen trafen sich am 3. und 4. Juli in Nürnberg zu den 26.Lokalrundfunktagen (https://lokalrundfunktage.de/), um sich überTrends, Technologien und Produkte der Branche zu informieren. Inseiner Eröffnungsrede prognostizierte Ministerpräsident Dr. MarkusSöder eine Renaissance der Heimat im Zeitalter der Digitalisierung.BLM-Präsident Siegfried Schneider betonte das wichtigeAlleinstellungsmerkmal der Lokalen, die als Sprachrohr der Region dasVertrauen der Menschen vor Ort haben. Das sollten die Lokalen nichtaus den Augen verlieren. Denn es gelte: "Heimat gewinnt!" Sie müsstenaber auch die Chancen der Digitalisierung nutzen und aktuelle Trendswie Sprachassistenten, Storytelling und Podcasts aufgreifen.Warum Radio via "Radio" immer noch sehr wichtig ist, darübersprach Radio Futurologe James Cridland in seiner Keynote zur Zukunftdes Radios. Denn obwohl Radio zunehmend zu einer "Multiplattform"wird, werden Radiosender immer noch hauptsächlich über das klassischeRadio gehört. Cridland riet dazu, Radio exzellent zu machen, "notjust good enough". Hierfür bedürfe es einer Strategie, die speziellauf die verschiedenen Verbreitungswege ausgerichtet sei.Das Programm der 26. Lokalrundfunktage umfasste Workshops,Diskussionsrunden und Vorträge mit über 80 nationalen undinternationalen Referenten. In der Eröffnungsveranstaltung wurden dieBLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreise sowie die Ergebnisse derFunkanalyse Bayern 2018 präsentiert.Nicht nur die Zukunft des Radios stand im Fokus der diesjährigenLokalrundfunktage. Auch die Ansprache von Digital Natives wurdediskutiert sowie Facetten des Audio Storytellings aufgezeigt. Fazit:Radio wird auch in Zukunft damit punkten, dass es emotional ist unddie Musikplanung von Menschen gemacht wird. Die Musikstrategie mussdafür jedoch kontinuierlich hinterfragt werden.Was Zuschauer im Lokal-TV wirklich sehen wollen, welche kreativenTV-Formate es gibt und wie die innovative Redaktion aussehen muss,stand beim Thema Fernsehen im Mittelpunkt. Zudem wurden verschiedenelokale TV-Modelle aus Europa vorgestellt, die sich mit starkenProgrammformaten positionieren konnten.Zum zweiten Mal fand auch die Local Web Conference im Rahmen derLokalrund-funktage statt. In seiner Keynote betonte Tim Schmitz, COObei Jodel, die lokale Relevanz in der globalisierten Welt unddiskutierte Zukunftsstrategien für den erfolgreichen Aufbau einerlokalen Zielgruppe. "Neue Reichweiten durch digitaleProduktinnovationen" und "Keine Zukunft ohne Netzwerke" waren weitereSchwerpunkte. Wie Sender mit Messengerbots neue lokale Relevanzgewinnen, zeigte Christof Kugler, Braintech Media. Die Frage "Istkünstliche Intelligenz auch für den Lokaljournalismus nützlich?"stellte Alexander Siebert von Retresco.Bildermaterial steht Ihnen in der Mediathek zum Download bereit:https://lokalrundfunktage.de/mediathek-18/Die Videos der Veranstaltung finden Sie hier:https://lokalrundfunktage.de/videos-2018/Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell