Die Zukunft der Möglichkeiten: Heute vor 20 Jahren startete Amazon in Deutschland (FOTO)

München (ots) -- 20 Jahre digitale Innovationen in Deutschland:Produktempfehlungen, Kundenrezensionen, Maschinelles Lernen -immer mit dem Ziel, das Leben der Kunden einfacher zu machen- Fest in Deutschland verankert: mit 18.000 Mitarbeitern bisJahresende vom Softwareentwickler, Sprachwissenschaftler bisLogistik-Experten, dazu ein Partnernetzwerk mit zehntausendenkleinen und mittleren Unternehmen - als Verkäufer, Autoren,Kreativschaffende und Entwickler- Große Produktauswahl: Inzwischen über 300 Millionen Produkte imAngebot von Amazon.de- Tag Eins für Amazons Innovationskultur: Weltweit arbeiten über560.000 Amazonians täglich daran, neue Services für Kunden zuentwickeln - vom kassenlosen Supermarkt Amazon Go bis zuremissionsarmen Auslieferung bei Prime NowAmazon in Deutschland wird 20. Am 15. Oktober 1998 hat es aufAmazon.de das erste Mal geklickt. Das bestellte Produkt hieß"Mastering Simulink 2" (http://ots.de/uisSVv), ein auf Englischverfasstes Software-Lehrbuch, versendet aus Amazons erstem Standortin Regensburg.Amazon in Deutschland entstand durch die Integration der ABCBücherdienst GmbH aus Regensburg, die bereits seit 1995 den eigenenOnlineshop telebuch.de betrieb - damals ein digitaler Pionier. DasAngebot auf Amazon.de umfasste zum Start rund 900.000 deutsch- undenglischsprachige Bücher, eine Suchmaschine, Bestseller-Listen undeinen Geschenkservice, über den Bücher in Geschenkpapier verpackt anKunden verschickt wurden.Die Produktauswahl bei Amazon.de ist inzwischen auf über 300Millionen Artikel gestiegen - von A wie Autozubehör bis Z wieZeitschriften. Waren anfangs noch Bücher die Topseller, finden sichweitere Kategorien wie Filme, Computerspiele und Elektronikartikelunter den meist gekauften Produkten der letzten 20 Jahre:- 1998: Der Weg zur finanziellen Freiheit: In sieben Jahren dieerste Million (http://ots.de/2MOU5P)- 2008: World of WarCraft: Wrath of the Lich King(http://ots.de/PHm1us)- 2018: Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung(http://ots.de/tXee0l)Heute können Kunden auf Amazon.de Mode oder frische Lebensmitteleinkaufen, ausgewählte Produkte von kleinen und mittleren Unternehmenentdecken (http://ots.de/ky9MTO), nach selbstgemachtem Schmuck suchen(http://ots.de/mwjW99), eBooks lesen (http://ots.de/dKFd3x), Videosstreamen(http://ots.de/s5YRPQ) und Musik hören (http://ots.de/7vZTHp)- oder sich über Scout (http://ots.de/sO5EZV) Sofortempfehlungengeben lassen, eine auf maschinellem Lernen basierende Shoppinghilfe.Bei der Kaufentscheidung helfen zudem Kundenrezensionen, die als Ideevon Mitarbeitern gestartet wurden und aus dem Internet heute nichtmehr wegzudenken sind.1998 verantworteten ein paar Dutzend Mitarbeiterinnen undMitarbeiter Produktsortiment, Versand und Kundenservice - sieben vonihnen sind noch heute bei Amazon tätig. Inzwischen ist Amazon einwichtiger Bestandteil der deutschen Wirtschaft und hat hierzulandeüber acht Milliarden Euro investiert. Anfang 2018 beschäftigte dasUnternehmen in Deutschland über 16.000 festangestellteMitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 30 Standorten(http://ots.de/IU8pT8). 2.000 weitere, unbefristete Stellen sollenbis Ende des Jahres dazukommen. Amazon.de hat sich seit dem Start zurumsatzstärksten Website nach Amazon.com entwickelt.Die Vision von Amazon ist über die Jahre gleich geblieben, nämlichdas kundenorientierteste Unternehmen der Welt zu sein und täglichInnovationen zu schaffen, die das Leben der Kunden einfacher machen.Am Anfang noch undenkbar, ist etwa die Lieferung am selben Tag invielen deutschen Städten heute gang und gäbe, über den Service PrimeNow (http://ots.de/c2KAKa) sogar in einer Stunde.Viele der wichtigsten Amazon Erfindungen wurden zum Erfolg, weilsie andere Unternehmen (http://ots.de/wT5TPQ) befähigen, daranteilzuhaben - Familienunternehmen, Start-ups, Handwerker,Kreativschaffende, Autoren und viele mehr. "Partnerschaft ist unserGeschäft: Nur durch unsere hiesigen Partner ist es möglich, Kundendie größtmögliche Produktauswahl anzubieten - gleichzeitig bieten wirunseren Partnern Zugang zu weltweit über 300 Millionen Kunden", sagtRalf Kleber, Country Manager von Amazon.de und bereits seit 19 Jahrenim Unternehmen.Einige Beispiele für die engen Partnerschaften:- Verkaufen über Amazon.de: Vor gut 18 Jahren hat Amazon dieeigene Website für andere Anbieter geöffnet, um das Sortimentfür Kunden zu erweitern. Vermeintliche Mitbewerber auf dieeigene Website zu holen, wurde von vielen zunächst kritischgesehen. Heute stehen Drittanbieter für 50 Prozent der weltweitverkauften Produkte bei Amazon, zehntausende kleine und mittlereUnternehmen allein aus Deutschland nutzen Amazon, um ihrGeschäft auszubauen und neuen Jobs zu schaffen. Kunden habenheute durch Services wieStorefronts (http://ots.de/248gxE), Handmadehttp://ots.de/OxFy4i) und Launchpad (http://ots.de/wOpNoy)die Möglichkeit, Produkte von Handwerkern, Künstlern undHobbybastlern zu erwerben, aber auch von Startups und kleinenFamilienunternehmen.- Amazon Prime: Seit der Einführung von Prime in Deutschland imJahr 2007 profitieren Kunden von einem komfortablenEinkaufserlebnis durch Premiumversand, das kontinuierlich umviele weitere Vorteile für Mitglieder erweitert wurde:unbegrenztes Streaming von mehr als 20.000 Filmen undSerienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf überzwei Millionen Songs mit Amazon Music, Prime Reading, PrimePhotos, Twitch Prime sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten.- Kindle Direct Publishing: Seit 2013 können Autoren und Verlegermit dem Service Kindle Direct Publishing (http://ots.de/rxeuBb)(KDP) ihr eigenes Buch (http://ots.de/9zDwPN) in verschiedenenSprachen veröffentlichen - kostenlos, schnell und unkompliziert.Sie haben über Amazon Zugang in fast alle Länder der Welt. Sohaben auch außergewöhnliche Geschichten die Chance, ein Publikumzu finden. Für Kunden bedeutet KDP ein größtmögliches Angebot anBüchern. Die Autoren, bleiben im Besitz des Copyrights, habenvolle Kontrolle über die Inhalte und profitieren von bis zu 70Prozent Tantiemen für eBooks und 60 Prozent für Taschenbücher.Seit 2013 gibt es den Service in Deutschland.- Amazon Alexa: Was vor 20 Jahren noch undenkbar war, ist heuteRealität - dank des Cloud-basierten SprachdienstesAlexa (http://ots.de/hQpWDj) können Amazon Kunden inDeutschland allein mithilfe ihre Stimme unter anderem Musikabspielen, Freunde anrufen, das Wetter für morgen erfahren oderkompatible Smart Home Geräte steuern. Mit dem frei verfügbarenAlexa Skill Kit können unabhängige Software-Entwickler eigeneSkills und individuelle Spracherlebnisse erstellen. Dadurcherreichen sie ihre Nutzer über mehrere Millionen Alexa-fähigeGeräte überall. Hardware-Hersteller haben zudem die Möglichkeit,
Alexa in unterschiedlichste Produkte zu integrieren.
Weitere Informationen zu Meilensteinen, Amazons Innovationskultur
und den meistverkauften Produkten in 20 Jahren Amazon.de finden Sie
hier (http://ots.de/pYbsnT).
Über Amazon
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den
Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden,
Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken.
Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen,
Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,
Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der
Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat.
Mehr Informationen auf Day One, Amazons Unternehmensblog
blog.aboutamazon.de (http://ots.de/c7Dyqo), und auf Twitter unter
@AmazoNewsDE (http://ots.de/NY0eqK).