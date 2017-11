Wie sieht ein intelligentes Stadtkonzept für Los Angeles im Jahr2060 aus / Microsoft als HauptsponsorLos Angeles (ots/PRNewswire) - Die "Design & Developer Challenge"von Los Angeles Auto Show (http://www.laautoshow.com/) (LA AutoShow®) und AutoMobility LA (http://www.automobilityla.com/)(TM) gehtin eine neue Runde. "Intelligenteres L.A. im Jahr 2060" heißt dasMotto des Wettbewerbs, der in diesem Jahr von Microsoft gesponsertwird und am Mittwoch, 29. November 2017, über die Bühne geht. DieTeilnehmer kämpfen um den Preis der Jury, den Industrie- und denPublikums-Preis. Auf Einladung der Messe wird ein Expertenkomitee dieEinsendungen sichten und daraus fünf auswählen. Bei der AutoMobilityLA stellen die Finalisten dann ihre Konzepte live vor. Gleich imAnschluss gibt die Jury ihren Gewinner bekannt.Die Wettbewerber stellen ihr Konzept unter anderem mit einemkurzen Film vor. Die Preisrichter bewerten Kreativität, Form undFunktion "intelligenter" Fahrzeuge und Gebäude, Einfluss auf denAlltag der Menschen und die Verwertung von Verkehrsdaten, die dieStadt Los Angeles zur Verfügung gestellt hat."Unsere Stadt wird fundamental vom Verkehr geprägt. Deshalb sindwir sehr neugierig darauf, wie die Teilnehmer unsere Daten nutzen, umneue Visionen für Mobilitäts- und Infrastrukturlösungen zuentwerfen", sagte Seleta Reynolds, Generaldirektorin derVerkehrsverwaltung Los Angeles und Jurorin der diesjährigen "Design &Developer Challenge". "Wir erhoffen uns Anregungen für Technologien,um die Stadt fit für das vollautomatisierte Fahren und den vertikalenTransport zu machen."Zur Jury der 2017er "Design & Developer Challenge" gehören:- Clay Dean, Chief Innovation Officer des Sportartikel-HerstellersUnder Armour- Chris Down, Vizepräsident und Geschäftsführer Internationale Markenbeim Spielzeughersteller Hot Wheels at Mattel, Inc.- Riccardo Giraldi, geschäftsführender Kreativdirektor bei MicrosoftNEXT- Stewart Reed, Leiter Transportation Design am Art Center College ofDesign- Seleta Reynolds, Generaldirektorin der Verkehrsverwaltung LosAngeles- Jamie Sciturro, Solution Executive bei Autodesk- Danny Stillion, Partner und geschäftsführender Direktor Design beider Design- und Innovationsberatung IDEODie Design & Developer-Veranstaltung beginnt am 29. November miteiner Diskussion über die Rollen von Automobil-Design, UX(user-experience)-Design, Urbanität, Kunst und Kultur für die Zukunftder Mobilität.An dieser Runde unter dem Motto "Wie Design Zukunft gestaltenkann" nehmen teil:- Mike Milley, Leiter Zukunft & Innovation bei Designworks, A BMWGroup Company- Riccardo Giraldi, geschäftsführender Kreativdirektor bei MicrosoftNEXT- Seleta Reynolds, Generaldirektorin der Verkehrsverwaltung LosAngelesFrances Anderton, Moderatorin und Produzentin des Podcast "DnA:Design und Architektur" beim US-Radiosender KCRW leitet dieDiskussion.Um den sich ständig erweiternden Verkehrssektor umfassend zubeleuchten, hat die AutoMobility LA zahlreiche Referenten und Jurorenzusammengeholt. Zudem hat der Grafikdesigner Osvaldo Casanova dasMotto "Intelligenteres L.A. 2060" auf den Punkt gebracht. Casanovawird die fiktive Kandidatur von Los Angeles für ein internationalesSportevent im Jahr 2060 abbilden.Ab dem 1. Dezember haben das Fachpublikum und die Besucher der LAAuto Show jeweils die Möglichkeit, alle diesjährigen Einsendungenanzusehen und auf den Webseiten automobilityla.com bzw.laautoshow.com für ihr favorisiertes Konzept abzustimmen. DieGewinner des Industrie-Preises sowie des Publikums-Preises werden inder Woche nach dem 11. Dezember bekannt gegeben.An der Design & Developer-Veranstaltung können Branchenvertreter,Journalisten, Repräsentanten der Verwaltung sowie Design-Expertenteilnehmen, die für die AutoMobility LA akkreditiert sind. Siebeginnt am Mittwoch, 29. November, um 15.50 Uhr (Ortszeit), imAnschluss an die Pressekonferenzen. Diskussionsrunde, Präsentationen,Empfang und Abschlussparty finden im Technologie-Pavillon am LosAngeles Convention Center statt.Mehr Informationen zum Design & Developer Event gibt es aufhttp://automobilityla.com/design-developer-program/, mehr Infos zurAutoMobility LA und zur LA Auto Show aufhttp://www.automobilityla.com/ und http://laautoshow.com/.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA AutoShow®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbstbeginnenden Ausstellungssaison.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA(TM). Sieführt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 fürdas Publikum.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben.Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie untertwitter.com/LAAutoShow (https://twitter.com/LAAutoShow) undfacebook.com/LAAutoShow (https://www.facebook.com/LAAutoShow/).Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unterhttp://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sieauf http://www.automobilityla.com/.Ansprechpartnerin: Antonia Stahl M.A.KommunikationsberatungTel.: +49-176-49-19-68-38media@LAAutoShow.deLogo -http://mma.prnewswire.com/media/600627/LAAS_SAB_black_cmyk.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell