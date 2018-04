Die Zukunft der Industrie trifft sich in Deutschland / Germany Trade & Invest auf der Hannover Messe 2018

Berlin / Hannover (ots) - Über 6000 Unternehmen wollen vom 23. bis27. April auf der Hannover Messe 2018 ihre Produkte undDienstleistungen für die Industrie der Zukunft präsentieren. GermanyTrade & Invest (GTAI) wird dieses Jahr erneut mit einer umfangreichenPräsenz vor Ort sein, um deutsche und ausländische Unternehmen überdie wirtschaftlichen Chancen im In- und Ausland zu informieren.GTAI präsentiert sich als einer der Gastgeber der "InvestmentLounge" im Rahmen der Außenwirtschaftsveranstaltung Global Business &Markets. Aussteller und Messebesucher können sich in Halle 27 auserster Hand über aktuelle Entwicklungen in Auslandsmärkteninformieren, neue Kontakte für konkrete Geschäftsprojekte knüpfenoder sich am Informationsstand der GTAI beraten lassen. In einerPodiumsdiskussion über den Produktionsstandort Mexiko, demdiesjährigen Partnerland, soll am 24. April über die Vor- undNachteile einer Produktion vor Ort im Rahmen der jüngstenwirtschaftspolitischen Entwicklungen diskutiert werden.Im Rahmen der Global Business & Markets veranstaltet Germany Trade& Invest am 23. April auch eine Podiumsdiskussion zur digitalenZukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Unter dem Titel"Digital Germany: How can we connect to innovate?" werdenWirtschaftsexperten über das Potenzial verstärkter Kooperationenzwischen etablierten Unternehmen und Start-ups diskutieren. Aus demZusammenspiel digitaler Gründerideen und dem Know-how führenderUnternehmen können neue Geschäftsmodelle entwickelt und innovativeAntworten auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters gefundenwerden.GTAI beleuchtet am 25. April 2018 im Themenpark "Integrated EnergyPlaza" die internationale Perspektive zu Themen wie intelligenteNetzinfrastruktur oder Energiespeicher. Ausländischen Unternehmensollen die neuesten Entwicklungen der Branchen und die darausentstehenden Geschäftschancen präsentiert werden. Der Themenfokus des"Germany-Mexico Energy Forum" liegt beispielsweise auf derEinspeisung aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind und Sonne sowieden Möglichkeiten der Netzdigitalisierung. Ebenfalls am 25. Aprilzeigt die GTAI was Deutschland und Mexiko tun, um ihre Stromnetzeaus- und umzubauen, um flexibler auf das veränderte Einspeise- undEntnahmeverhalten reagieren zu können.Weitere Informationen zu den Aktivitäten der GTAI auf der HannoverMesse 2018 unter: www.gtai.de/hannovermessePressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comTwitter: @gtai_deOriginal-Content von: Germany Trade and Invest, übermittelt durch news aktuell