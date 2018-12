In die Zukunft: GAC feiert Meilensteine seiner New Energy Journey und startet Venture-Projekt mit Aisin AW

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

-- Die Fabrik für intelligente und ökologische neue Energien("Factory") der GAC-Gruppe für das Projekt der ersten Phase istfertiggestellt; mit einem Volumen von 4,7 Milliarden RMB (680Millionen USD) wird die Factory im Mai 2019 die Produktion aufnehmenund eine jährliche Produktionskapazität von 400.000 Fahrzeugenerreichen;-- GAC Motor und Aisin AW eröffneten das neue Joint Venture miteiner Investition von 2,13 Mrd. RMB (310 Mio. USD) und der jährlicheProduktionswert wird über 3,5 Mrd. RMB (500 Mio. USD) liegen, mit demZiel, eine jährliche Produktionskapazität von 400.000 AT-Einheiten zuerreichen;Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesischeAutomobilhersteller GAC Group, die Muttergesellschaft von GAC Motor,hat den Bau einer Fabrik für intelligente und ökologische neueEnergien ("Factory") für ihr Projekt der ersten Phase zur Erreichungeiner Produktionskapazität von 200.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr imIndustriepark ("Industrial Park") für die Entwicklung von Elektro-und Smartfahrzeugen am 23. Dezember abgeschlossen. GAC Motor undAisin AW CO., LTD ("Aisin AW"), eine Tochtergesellschaft von AisinSeiki, haben darüber hinaus am selben Tag im Industrial Park denersten Grundstein für ihr Gemeinschaftsprojekt zur Herstellung vonAutomatikgetrieben gelegt. Regierungsvertreter der Provinzen undGemeinden, Zeng Qinghong, Vorsitzender der GAC Group, Feng Xingya,General Manager der GAC Group, Vertreter von Mitarbeitern,Investmentgesellschaften, Partnern und Medienvertreter nahmen an derVeranstaltung teil.Neue Fabrik für neue Energien und neue TechnologienMit einem Volumen von 4,7 Mrd. RMB (680 Mio. USD) ist die Factorydas erste Projekt des Industrial Park, mit deren Bau im September2017 begonnen wurde. Das Werk wird im Mai 2019 mit der Produktionbeginnen und will eine jährliche Produktionskapazität von 400.000Fahrzeugen erreichen. Die GAC New Energy wird danach mindestens 2Elektrofahrzeugmodelle pro Jahr auf den Markt bringen, um ihreProduktlinie zu erweitern und den Verbrauchern mehrere Optionenanzubieten.Die Zukunft der Fahrzeuge ist elektrisch, global, online undgemeinsam, was die Bedeutung der automatisierten Fahrtechnikunterstreicht. Die GAC Group hat seit 2011 eine eigene Forschung undEntwicklung im Bereich der Technologie für selbstfahrendeKraftfahrzeuge gestartet. Der Aion S, mit einer teilautonomenFahrtechnik der Stufe 2, wird 2019 auf den Markt kommen und das erstein Serie produzierte neue E-Fahrzeugmodell sein, das für dieEntwicklung der hochautonomen Fahrtechnik der Stufe 4 verwendet wird.Ein neues von der GAC Group entwickeltes und mit einer bedingtautonomen Fahrtechnik der Stufe 3 ausgestattetes Fahrzeugmodell wirdin naher Zukunft in Produktion gehen.Eine starke Allianz, eine stärkere globale LieferketteDarüber hinaus haben GAC Motor und Aisin AW am selben Tag imIndustrial Park den ersten Grundstein für ihr Gemeinschaftsprojektzur Herstellung von Automatikgetrieben gelegt. Im Aprilunterzeichneten GAC Motor und Aisin AW einen weit reichendenKooperationsvertrag zur Eröffnung des neuen Joint Ventures. EineInvestition von 2,13 Mrd. RMB (310 Mio. USD) wird in das Projektfließen und das erste Produkt wird bis Ende 2020 in Produktion gehen,mit dem Ziel, eine jährliche Produktionskapazität von 400.000AT-Einheiten zu erreichen.Yu Jun, der Präsident von GAC Motor, erklärte: "Nach Abschluss derBauarbeiten wird das Gemeinschaftsprojekt bemerkenswertewirtschaftliche und soziale Vorteile bringen. Der geschätztejährliche Produktionswert wird über 3,5 Mrd. RMB (500 Mio. USD)liegen. Es wird viele lokale Arbeitsplätze schaffen und mehrFachpersonal im Bereich der Herstellung von Automatikgetriebenausbilden.Das 1969 gegründete Unternehmen Aisin AW ist der weltweit führendeHersteller von AT- und Auto-Navigationssystemen. Das6-Gang-Automatgetriebe, das im Rahmen des Joint-Venture-Projektshergestellt werden soll, wurde in großem Umfang in den Fahrzeugen vonGAC Motor, einschließlich des GS8 und GS4, installiert.Als Teil seines Engagements für die Herstellung hochwertigerFahrzeuge hat GAC Motor strategische Partnerschaften mit 18 derweltweit führenden Automobilzulieferer - darunter Michelin, Denso,Continental und andere - aufgebaut, die Bereiche wie Kernkomponentenund Smart-Technologien abdecken und es der globalen Lieferkette vonGAC Motor ermöglichen, die höchsten Standards der Brancheeinzuhalten. Durch das Joint Venture von GAC Motor und Aisin AW kannGAC Motor die nachhaltige Entwicklung der Versorgung mitleistungsstarken Teilen und Komponenten vorantreiben und einerobustere globale Lieferkette aufbauen.Informationen zu GAC MotorDas im Jahr 2008 gegründete Unternehmen Guangzhou Automobile GroupMotor CO., LTD (GAC Motor) ist ein Tochterunternehmen der GAC Group,die unter den Fortune Global 500-Unternehmen den 238. Platz einnimmt.Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge,Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt bereits seitsechs Jahren in Folge in der China Initial Quality Study SM (IQS) vonJ.D. Power Asia Pacific den ersten Platz unter allen chinesischenMarken. 