"Die Zukunft Europas geht uns als Kirchen etwas an"/Landesbischof July auf dem Treffen der europäischen Religionsvertreter in Brüssel

Hannover (ots) - Europas Kirchen haben eine Mitverantwortung fürdie Demokratie und den Zusammenhalt in der Europäischen Union. "Dereuropäische Gedanke der Einheit in Vielfalt ist in Zeiten vonnationalen Egoismen, von Abschottung und Abgrenzung weiterhin einestarke Antwort auf Populismus, Nationalismus und Extremismus." Dasbetonte Landesbischof Frank Otfried July, Vorsitzender der Kommissionfür Europafragen des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland(EKD), heute bei dem jährlichen Treffen der europäischenReligionsführer mit Vertretern der Europäischen Union in Brüssel.Auf Einladung des Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, FransTimmermans, waren heute europäische christliche, muslimische undjüdische Würdenträger und hochrangige Vertreter der EuropäischenUnion in Brüssel zum jährlichen Treffen der europäischenReligionsführer zusammengekommen. Der Niederländer Timmermans ist inder Juncker-Kommission für den Dialog mit den Kirchen- undReligionsvertretern zuständig. Bei dem diesjährigen Treffen standerneut die Debatte um die Zukunft der Europäischen Union auf derAgenda."Die Zukunft Europas geht uns auch als Kirchen etwas an. Wirmüssen uns noch stärker als Europäer zu erkennen geben," so July.Angesichts des Auseinanderdriftens der Union zwischen Nord und Südsowie zwischen West und Ost gelte es, den europäischen Zusammenhaltzu stärken. Europa müsse sich wieder auf seine gemeinsamen Werte undInteressen besinnen. Hier könnten die Kirchen undReligionsgemeinschaften als "Brückenbauer" fungieren und über ihreökumenischen Netze und Partnerschaften Dialogforen schaffen, umSpaltungen zu überwinden. Der württembergische Landesbischof hobhervor, dass Kirchenvertreter zwar nicht zu allen EU-Entscheidungen"Ja und Amen" sagen, aber doch an Europa als gelebte Idee vonFrieden, Freiheit und Solidarität festhalten und die Zukunft desKontinents mitgestalten sollten.Die Leiterin der Brüsseler EKD-Vertretung, Katrin Hatzinger,unterstrich in diesem Zusammenhang, dass auch von kirchlicher Seiteim Vorfeld der Europawahlen Gesprächsforen für interessierteGemeindemitglieder angeboten werden sollten, um darüber zudiskutieren, welches Europa wir künftig wollen und zur Beteiligung anden Europawahlen im Mai 2019 aufzurufen.Hintergrund:Um die Bedeutung des Dialogs mit den Kirchen undReligionsgemeinschaften zu betonen, hat der Präsident derEuropäischen Kommission, José Manuel Barroso, 2005 erstmalshochrangige Vertreter der Religionen in Europa zu einem "High-levelmeeting with religious leaders" eingeladen. Seit Inkrafttreten desVertrags von Lissabon gehört der Dialog mit den Kirchen, Religions-und Weltanschauungsgemeinschaften zum Primärvertragsrecht der EU.Hannover/Brüssel, 8. Oktober 2018Pressestelle der EKDCarsten Splitt