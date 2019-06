Die Zukunft der Epidemiologie in Deutschland und die Rolle der NAKO Gesundheitsstudie

Heidelberg (ots) - Die NAKO Gesundheitsstudie (NAKO), die derzeitgrößte bevölkerungsbasierte, multizentrische Langzeitstudie inDeutschland, hat ein wichtiges Ziel erreicht: 200.000 Teilnehmer undTeilnehmerinnen haben bundesweit an der Basisuntersuchungteilgenommen. Die Möglichkeiten und Herausforderungen werden imRahmen eines Festaktes von der Bundesministerin für Bildung undForschung, Anja Karliczek, der Staatsministerin für Wissenschaft undKunst des Landes Sachsen, Dr. Eva-Maria Stange, und dem Vizepräsidentder Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, Prof. Dr.Dirk Heinz, beleuchtet.Hochkarätige Wissenschaftler diskutieren unter dem Titel "NAKOGesundheitsstudie - Epidemiologie im 21. Jahrhundert: Erwartungen,Chancen und Herausforderungen". "Wie werden Daten in konkreteErgebnisse umgewandelt?", "Wo liegen - aus ethischer Sicht - dieChancen und Risiken genetischer Analysen in den sogenanntenMegakohorten?"; "Wie lassen sich gewonnene Erkenntnisse inbevölkerungsbasierte Forschung übertragen?" und "Welcher Input istaus den großen bevölkerungsbasierten Kohorten, wie der NAKOGesundheitsstudie, für die medizinische Grundlagenforschung zuerwarten?": Über diese und ähnliche Themen debattieren Prof. Dr.Markus M. Nöthen, Direktor des Instituts für Humangenetik amUniversitätsklinikum Bonn, Prof. Dr. Bärbel-Maria Kurth, Direktorinder Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring amRobert-Koch-Institut, Prof. Dr. Dr. h. c. Martin Hrabe de Angelis,Direktor des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung, Prof. Dr.Steffen Petersen Cardiovascular Imaging Lead an der UK Biobank, Prof.Dr. Klaus Berger, Direktor des Instituts für Epidemiologie undSozialmedizin der Universität Münster, und Prof. Dr. Annette Peters,Direktorin am Helmholtz Zentrum München undNAKO-Vorstandsvorsitzende.Als Vertreter der englischen Kohortenstudie UK Biobank betontProf. Dr. Steffen Petersen das "Spannende an modernen Mega-Studien"liegt darin, "dass sich internationale, multi-disziplinäreForschungsgruppen zusammenschließen" mit einem enormen Potential aninterdisziplinärer Kreativität."Aus dem Spannungsfeld zwischen Beobachtungsstudien undGrundlagenforschung können wirkungsvolle Ansätze zur Präventionabgeleitet werden", so Prof. Dr. Annette Peters, NAKOVorstandsvorsitzende. Hier hätten auch das gesteigerteGesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, vorbeugende Gesetzgebungund die verbesserte medizinische Versorgung in den letzten Jahrenenorme Fortschritte gebracht. Dennoch würden die Herausforderungeneiner alternden Gesellschaft und sich verändernden Lebensbedingungen,wie etwa durch den Klimawandel, bestehen bleiben. DieWissenschaftlerin betont "große Studien, wie die UK Biobank und dieNAKO sind notwendig, um zu verstehen, wie die Gene, der Lebensstilund die Umwelt gemeinsam aktuell und zukünftig unsere Gesundheitbestimmen." Die Veranstaltung findet am 26.06.2019 in derHörsaalruine der Charité in Berlin statt.Hintergrund NAKO Gesundheitsstudie:Seit 2014 werden in der NAKO Gesundheitsstudie zufällig aus denMelderegistern gezogene Männer und Frauen zwischen 20 und 69 Jahrenbundesweit in 18 Studienzentren medizinisch untersucht und nach ihrenLebensumständen befragt. Ziel ist es, chronische Erkrankungen, wiezum Beispiel Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma,Infektionen und Depression genauer zu erforschen, um Prävention,Früherkennung und Behandlung dieser in der Bevölkerung weitverbreiteten Krankheiten zu verbessern. Das multizentrische Projektwird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, den beteiligtenLändern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. 200.000 Personen(davon 30.000 an der zusätzlichen einstündigenMRT-Ganzkörperuntersuchung) haben an der NAKO Studie teilgenommen.Für die NAKO Gesundheitsstudie engagieren sich als folgendeBotschafter*innen bundesweit: die Handball-Profi-MannschaftRhein-Neckar-Löwen, die Schauspielerin Marion Kracht, derdeutsch-russischer Autor Wladimir Kaminier, die KrimiautorinElisabeth Herrmann und Prof. Dr. Tim Meyer, einer derMannschaftsärzte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auflokaler Ebene sind NAKO Testimonials u. a der Talk- und ShowmasterFrank Elstner und der Nobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen.Weitere Informationen unter www.nako.de.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Presse:Glorianna Bisognin-NechwatalNAKO GeschäftsstelleProjektkommunikationTelefon: 06221- 42620-61E-Mail: presse@nako.dewww.nako.deOriginal-Content von: NAKO Gesundheitsstudie, übermittelt durch news aktuell