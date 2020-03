Die Zukunft des Deutschen Feuerwehrverbandes demokratisch mitgestalten

Berlin (ots) - Liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, liebe Partner undFreunde des Deutschen Feuerwehrverbandes,aktuell nimmt die Zukunfts-AG des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) ihre Arbeitauf. Damit wird ein Wunsch der Mitglieder umgesetzt, aktiv die strukturelle undinhaltliche Weiterentwicklung des Verbandes voranzutreiben. Dies tun wir:kritisch, konstruktiv und gemeinsam mit Vertretern aus vielenLandesfeuerwehrverbänden.Mitgestalten statt SchlechtredenIn den Auseinandersetzungen der letzten Zeit wird immer wieder von "dem DFV"gesprochen, der nur mit sich selbst beschäftigt und von individuellen Interessengesteuert sei. Dabei gibt es "den DFV" gar nicht. Der DFV ist einZusammenschluss der Landesfeuerwehrverbände. Das heißt, der DFV besteht ausMenschen, die diesen Verband ehrenamtlich tragen und mitgestalten. Dazu gehörenalle Feuerwehrmitglieder ebenso, wie jene, die sich in Gremien des Verbandesengagieren. Alle gestalten den Verband mit, geben ihm ein Gesicht und eineStimme. Und damit nicht persönliche Motive einzelner Personen, sondern das Wohlder Feuerwehren im Fokus stehen, gibt es demokratische Strukturen.Populistisch lässt sich leicht die Frage stellen, was denn ein Feuerwehrmitgliedvom DFV hat. Dann gälte diese Frage aber auch für einen Landes-, Bezirks- undKreisfeuerwehrverband. Doch so einfach ist es nicht. Schließlich ist Feuerwehrweit mehr, als die eigene Wehr. Das kennen wir alle aus der Zusammenarbeit beiFeuerwehreinsätzen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Facharbeit in denzahlreichen Ausschüssen des Verbandes trägt dazu bei, das Feuerwehrwesen stetigweiterzuentwickeln - technisch, organisatorisch, menschlich. Das hat auchEinfluss auf jeden Einsatz in den vielen Feuerwehren.Klar ist auch, dass Menschen in einem Verband nicht immer einer Meinung sind.Schlechtreden ist immer einfacher, als mitmachen und sich einbringen. Dennochund gerade deshalb rufen wir jedes Feuerwehrmitglied auf, sich aktiv in denFeuerwehrverbänden einzubringen, die Feuerwehrwelt aktiv mitzugestalten. DennFeuerwehr funktioniert nur MITEINANDER!Natürlich machen Menschen Fehler, also macht auch ein Verband Fehler, dennniemand ist unfehlbar. Doch beim DFV gilt das Gleiche, wie in jedemFeuerwehreinsatz: Teamwork ist das A und O. Denn nur so können Fehler ausgeräumtoder vermieden werden.Wir sind davon überzeugt, dass ein Bundesverband für alle Feuerwehren wichtigist. Dass es wichtig ist, sich gemeinsam für das Feuerwehrwesen stark zu machen!Denn jeder einzelne von uns wird nie so stark sein, wie wir alle gemeinsam.Daher setzen wir auch künftig auf Gemeinsamkeiten statt auf die Gegensätze! Miteinander statt gegeneinander! Kritischer Diskurs ist ein Muss - auchim DFV! Dieser muss jedoch sachlich und fair sein und demokratischen Grundregelnfolgen. Demokratie heißt jedoch nicht, dass nur eine Meinung richtig ist.Demokratie lebt vom Miteinander und nicht vom Gegeneinander! Demokratiebenachteiligt oder ignoriert niemanden. Demokratie bedeutet Kompromisse finden.Und ja, Demokratie funktioniert nach dem Mehrheitsprinzip. Das heißt, die eigeneMeinung oder Lösung ist nicht immer die, für die sich die Mehrheit entscheidet.Aber durch den Diskurs und den Austausch gibt es dann - ganz gleich zu welchemThema - eine gemeinsame Lösung, eine Lösung, die dem Wohl der Feuerwehreninsgesamt dient. So zeigen wir es im Übrigen auch den Jungen und Mädchen in denJugendfeuerwehren. Das ist die Basis, auf der wir Feuerwehren uns auf allenEbenen für Demokratie stark machen!Populismus und Fake NewsDer Verband sieht sich zunehmend Populismus und sogenannten Fake Newsausgesetzt, die auf Falschinformationen basieren. Die Kräfte dahinter wollen denVerband spalten, ihm schaden und auch den Feuerwehren. Hinzu kommen Angriffe undHassrede in den sozialen Netzwerken. Darauf war der DFV bisher nicht eingestelltund arbeitet nun mit Hochdruck daran, künftig besser auf solche Angriffereagieren zu können und Falschinformationen als solche kenntlich zu machen.Fach- und SacharbeitEs steht seit einiger Zeit im Raum, dass der DFV sich nicht mehr der Sach- undFacharbeit zuwendet. Das ist schlichtweg falsch und ein Schlag ins Gesicht alljener die sich ehrenamtlich in Ausschüssen, Arbeitsgruppen etc. einsetzen.Keines dieser Gremien hat seine Arbeit eingestellt oder unterbrochen. Ganzgleich, ob es um Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, Umweltschutz oder Jugendarbeitgeht. Die Facharbeit ist eine der tragenden Säulen des DFV. Die Ergebnissedieser Arbeit fließen in jeden Einsatz und den Feuerwehralltag jeder Wehr ein.Unsere Welt ist und bleibt bunt! Mit der Integrationskampagne "Unsere Welt istbunt" war die Deutsche Jugendfeuerwehr 2007 Vorreiter. Und wir Feuerwehren habendamit ein klares Signal für die Vielfalt in unserer Organisation gesetzt. Heutewird die Vielfalt in den Feuerwehren mehr denn je gelebt. Daher verbietet sichjede Aussage, die den DFV und damit die Feuerwehren in eine politische Eckedrängt. Wir stehen für Vielfalt! Wir dulden keinen Rassismus und keineDiskriminierung! Wir stehen zu den Werten und Grundsätzen einer freiheitlichenDemokratie. Und darauf sind wir stolz!Interschutz und Deutscher FeuerwehrtagMit großen Schritten gehen wir auf die Interschutz und den DeutschenFeuerwehrtag 2020 in Hannover zu. Die Planungen, gemeinsam mit unseren Partnern,laufen auf Hochtouren. Vielen Dank schon einmal an dieser Stelle an all dievielen Helfer, die ein abwechslungsreiches Programm in Hannover auf die Beinestellen. Mehr dazu gibt es unter www.feuerwehrverband.de.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 030-28 88 48 800Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50093/4540674OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell