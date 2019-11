Mainz (ots) - In einem Interview für die ARD-Dokumentation "Die Notregierung -Ungeliebte Koalition" hat sich der nordrhein-westfälische MinisterpräsidentArmin Laschet (CDU) deutlich von der Großen Koalition distanziert: "Ich wünschemir etwas anderes."Ministerpräsident Laschet glaubt, dass der Koalitionspartner SPD dasRegierungsbündnis im Bund nicht mehr fortführen will. Daher hoffe auch er aufein anderes Bündnis: "Ich wünsche mir etwas anderes als eine Große Koalition.Weil ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, dass - bei dem Zustand insbesondereder SPD, die eigentlich nicht mehr will - es gut ist, wenn sich eine neueRegierung finden würde."Olaf Scholz ist überzeugt, dass es keine neue Große Koalition geben wird AuchBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist in einem Interview für dieARD-Dokumentation erneut auf Distanz zur Großen Koalition gegangen: "Ich binfest davon überzeugt, dass es auf diese Große Koalition keine nächste gebenwird, die ihr folgt." Die SPD wird auf ihrem Bundesparteitag vom 6. bis 8.Dezember voraussichtlich über eine Fortführung oder ein frühzeitiges Ende derGroßen Koalition entscheiden.Die ARD-Dokumentation "Die Notregierung - Ungeliebte Koalition" von StephanLamby (SWR, NDR, RBB) zeigt Das Erste am 2. Dezember um 20:15 Uhr.Fotos unter: ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/laschet-scholz-2019Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,Sibylle.Schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4444879OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell