Die Zukunft der Arbeitswelt hängt an vielen Faktoren: Das Holistic Health | Future Of Work Event liefert Fakten und diskutiert die drängendsten Fragen der Gegenwart

Salzburg/Berlin (ots) --Themenwoche vom 28. September bis 1. OktoberDie mit Spannung erwartete Premiere für Deutschland und die DACH-Region kann starten. Holistic Health | Future of Work (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-work-event/#_Schwerpunkte)- das Gesundheits-, BGM-, New Work-, Digital Health Event des Jahres, startet am Dienstag, den 28. September 2021 um 9 Uhr. In der letzten Septemberwoche werden 27 Top-Experten aus den Bereichen Gesundheit, Prävention, Betrieblichem Gesundheitsmanagement, New Work und Digital Health mit aktuellen Zahlen, provokanten Thesen und zum Teil ungewohnten Antworten von Dienstag bis Freitag auf die Fragen von Unternehmen, Betriebsräten, gesundheitsbewussten Mitarbeitern, Personalentwicklung und BGM-Verantwortlichen eingehen. Den Teilnehmern der Themenwoche wird es möglich sein, ganz nah an aktuellen Themen und Rechtsprechungen sowie Vortrags- und online Diskussionsrunden teilzunehmen und diese Erkenntnisse in ihr Team zu tragen bzw. in den Arbeitsalltag zu integrieren.Details der ThemenwocheDie Qualität des Teilnehmerkreises und die Vielfalt der Themen steht dabei für sich. "Uns war es wichtig, aus der klassischen Einbahnstrasse Unternehmensgesundheit herauszukommen und den Blick auf benachbarte Strukturen in der Arbeitsorganisation, Präventionsansätze, analoge und digitale Kanäle zu lenken sowie viele neue Fragen zu stellen", so die Initiatoren der Veranstalter bei B2B Insider. Namhafte Unternehmen, Experten aus Instituten, Medien und wissenschaftlichen Einrichtungen gehen bei der Themenwoche Holistic Health I Future of Work (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-work-event/#_Schwerpunkte)mit den Teilnehmern in den Dialog.Die Teilnahme am digitalen Event ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung hier (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-work-event/anmeldung/?referrer=Website)Die Zukunft der Arbeit, neue Anforderungen an das Selbstverständnis rund um Gesundheitsthemen, hybrides Arbeiten, gesundheitspolitische Fragen, Teamarbeit in herausfordernden Zeiten - die Themenpalette ist vielfältig und spiegelt sich in den anspruchsvollen Vortragsthemen wider."Zukunftstrend Holistic Health", so lautet der Themenschwerpunkt des ersten Tages. Warum Work-Life-Balance ein großer Gedankenfehler ist, Schlaf sytemrelevant und welche Ergebnisse die Studie zum hybriden Arbeiten aufweist, wird unter anderem am Montag diskutiert. Außerdem geht es um neue Wege der Kostenerstattung für beste medizinische Versorgung und Behandlung als steuerfreie Benefitleistung.Mit Mental Health und Mental Health@work geht es am zweiten Tag weiter. Unter anderem gibt dann der Blick in die Beratungspraxis von ICAS eine Idee des Ausmaßes der psychischen Belastungen, die viele Mitarbeitenden in den letzten 18 Monaten erleben mussten.Gero Hesse von Saatkorn eröffnet den dritten Thementagkomplex - Die Zukunft der Arbeit: BGM, New Work und New Normal. Interessant wird dann auch die Frage sein, welche Rolle der Perspektivwechsel von Arbeitnehmer- zu Arbeitgebermärkten im New Work Kontext spielt. Am Mittwoch mit dabei sind u.a. Prof. Dr. Volker Nürnberg mit dem Thema "Future BGM", Patrick Durner mit Hintergrunderfahrungen zur Motivation von Suchtmittelkonsum und den körperlichen Auswirkungen sowie der Experte für Schlaf und Chronobiologie, Michael Wieden, der in "Die Macht der Rhythmen", wie die Chronobiologie die Arbeitswelt revolutionieren wird, wichtige Fakten erläutert. Die wissenschaftlich begleiteten Projekte zeigen auf, wie die professionelle Einbindung genetischer Rhythmen der Belegschaft sich positiv auf Konzentration und Minimierung von Kopfschmerzen, Schlafstörungen u.v.m. auswirkt.Mit dem Themenschwerpunkt Digital Health, DIGA und digitales BGM schliesst das Holistic Health Event.Studien und aktuelle Zahlen: an allen vier Tagen werden aktuelle Erhebungen und Faktenlagen vorgestellt, die für die Teilnehmer exklusiv zugänglich sind. Unter anderem hat Fellowes eine Studie zu den Auswirkungen des Home Offices durchgeführt. Untersucht wurde die körperliche und geistige Belastung von Büroangestellten, die seit Beginn der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiten. Dazu wurden 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland befragt, die seit mindestens vier Monaten im Home Office arbeiten. Die Ergebnisse werden in der Themenwoche präsentiert.Überblick über Holistic Health | Future of Work 2021AGENDA und Themenschwerpunkte, Experten Know-how im Detail (https://online-fokus-konferenz.com/holistic-health-future-of-work-event/anmeldung/?referrer=Website)Über B2B-InsiderDie B2B Insider GmbH verfügt über zehn Jahre Erfahrungswissen in IT, HR und B2B Marketing. Die Unternehmensgruppe rund um die B2B Insider GmbH wurde 2009 gegründet und adressiert mit ihrem Know-how und der Expertise für HR, Training und Weiterbildung, MarCom/Sales und B2B Themen sowie Online Marketing die gesamte DACH-Region.Unter der Marke B2B Insider werden zahlreiche Wissens- und Internetplattformen betrieben, darunter unter anderem personal-wissen.de und personalmanagement.info. Seit 2018 organisiert B2B Insider erfolgreiche Digitalformate und Online-Konferenzen. 