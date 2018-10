Mainz (ots) -"Schicht im Schacht - zum Ende des Steinkohlebergbaus" heißt es amDonnerstag, 1. November 2018, 9.05 Uhr, bei "Volle Kanne - Servicetäglich" im ZDF. Aus dem letzten aktiven Steinkohle-Bergwerk, derZeche Prosper Haniel, die Ende des Jahres geschlossen wird, begrüßtModerator Ingo Nommsen die Zuschauer zu einer Sendung am Schacht 10im Bottroper Bergwerk. Die Sendung gehört zur "VolleKanne"-Themenwoche "Zukunft der Arbeit" von Montag, 29. Oktober 2018,bis Freitag, 2. November 2018, täglich ab 9.05 Uhr.In der "Volle Kanne"-Sendung aus der Zeche Prosper Haniel drehtsich alles um die Frage, wie die Arbeitswelt der Kumpel in Zukunftaussehen wird. Zunächst erkundet "Volle Kanne"-Moderatorin NadineKrüger 1200 Meter unter Tage die harte Arbeit der Bergleute undfindet heraus, wieso der Begriff "Kumpel" weit mehr als eine Phraseist.Ingo Nommsen spricht mit den Bergleuten vor Ort und mit demBergwerksdirektor Jürgen Kroker. Comedian Atze Schröder und DJMoguai, beide im Ruhrgebiet aufgewachsen, sind zu Gast und erklären,was sie mit dieser Region verbinden. Zudem zieht der Direktor desRuhr Museums, Prof. Heinrich Theodor Grütter, Bilanz: Was hat dasZeitalter der Steinkohle verändert, was ist das Erbe aus dieser Zeit?Bereits zum Start der "Volle Kanne"-Themenwoche ist am Montag, 29.Oktober 2018, 9.05 Uhr, DGB-Chef Reiner Hoffmann zu Gast in derSendung und stellt sich den Fragen zur Zukunft der Gewerkschaften. Indieser Ausgabe des ZDF-Vormittagsmagazins erklärt ZukunftsforscherMichael Carl, welche Veränderungen in der Arbeitswelt durch dieDigitalisierung anstehen und wie sich das auf die Jobsuche auswirkenwird. Zudem geht es um die Trendberufe der kommenden Jahre.Dass sinnvolle Arbeit gesund hält, besagt eine aktuelle Studie -die Sinnhaftigkeit der Arbeit und wie man sie findet, ist amDienstag, 30. Oktober 2018, 9.05 Uhr, Thema in "Volle Kanne". NeueFormen der Arbeitszeitgestaltung rücken tags darauf, am Mittwoch, 31.Oktober 2018, 9.05 Uhr, in den Blick: Ein Arbeitspsychologeerläutert, wie die Work-Life-Balance für Menschen in Schichtarbeitund für jene Arbeitnehmer aussieht, die rund um die Uhr erreichbarsind. Nach der Sonderausgabe aus der Zeche Prosper Haniel geht es zumAbschluss der Themenwoche am Freitag, 2. November 2018, 9.05 Uhr,unter anderem um den Fachkräftemangel. Gründer Frank Thelen gibtzudem Einblicke in die Startup-Szene.https://zdf.de/verbraucher/volle-kannehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/vollekanneFotos der "Volle Kanne"-Sendung "Schicht im Schacht" sinderhältlich ab Montag, 29. Oktober 2018, 16.00 Uhr, überhttps://presseportal.zdf.de/presse/vollekannePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell