--------------------------------------------------------------Human Capital Trends 2018http://ots.de/jcmf1a--------------------------------------------------------------München (ots) -- Druck auf Unternehmen steigt: Der Wirtschaft wird mehrHandlungssicherheit zugetraut als der Politik- Millennials hinterfragen die ökonomischen und sozialen Prinzipenihrer Arbeitgeber: Sie legen hohen Wert auf den sozialen Fußabdruckder Organisation, für die sie arbeiten- Mensch und Maschine: KI und Robotik verändern Rollen undKompetenzen; einzigartig menschliche Fähigkeiten rücken in denFokusIst die Wirtschaft ein vertrauenswürdigerer Adressat als diePolitik, wenn es um die Gestaltung unseres Zusammenlebens geht? VieleMenschen weltweit scheinen genau dieser Ansicht zu sein: Wie dieGlobale Human Capital Trendstudie 2018 von Deloitte "Der Aufstieg der'Sozialen Organisation'" zeigt, messen sie den Unternehmen einezentrale Funktion im Hinblick nicht nur auf Einkommenssicherheit,sondern auch auf Diversity oder Gesundheitsvorsorge zu. Für dieUnternehmen bedeutet das eine deutlich größere Verantwortung - dieüber das hinausgeht, was bislang unter dem Begriff der CorporateSocial Responsibility zusammengefasst wurde. Treibende Kraft hinterder Entwicklung sind sowohl die Millennials, die einen immer größerenTeil der Arbeitnehmerschaft ausmachen, als auch die technischeEntwicklung. Besonders die Effekte der Digitalisierung und ihrerAuswirkungen auf den "Faktor Mensch" kommen dabei ins Spiel. DieStudie identifiziert die maßgeblichen Trends - von einer neuenFührungskultur bis hin zum Gig Working."Konkret bedeutet der Megatrend 'Soziale Organisation':Unternehmen müssen den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt stellen,wenn sie Höchstleistung von ihren MitarbeiterInnen einfordern underwarten. Dass diese Aufgabe in eine Zeit fällt, in der auch dieDigitale Transformation die Führungsetagen intensiv beschäftigt,erleichtert die Aufgabe nicht", erklärt Dr. Udo Bohdal-Spiegelhoff,Leiter Human Capital Advisory Services bei Deloitte.Soziale Verantwortung: Mitarbeiterzufriedenheit im FokusMitarbeiter und Öffentlichkeit üben dabei gleichermaßen Druck aufdie Unternehmen aus, sich für mehr soziale Verantwortung einzusetzen.Gerade die Millennials, denen ein gewisses Maß anPolitikverdrossenheit nachgesagt wird, fordern von ihren Arbeitgebernmehr als "nur" die Erfüllung der üblichen CSR-Verpflichtungen. Dabeisteht für sie vor allem die Mitarbeiterbindung im Vordergrund. Dochfast zwei Drittel beklagen, dass die entsprechenden Budgets nichtoder kaum gestiegen sind.Neue Führungskultur gefragtUnternehmen werden immer mehr Führungsaufgaben zugemessen, dieweit über ihren ursprünglichen Wirkungsbereich hinausgehen. DerAnspruch: Sie sollen dazu beitragen, die Welt gerechter zu machen -zumindest für diejenigen, die dort arbeiten. Dazu gehört auch, dieeigene Führungskultur kritisch zu hinterfragen und zu verändern. Somüssen Top-Manager zunehmend in der Lage sein, Teams nicht nur zuführen, sondern selbst in cross-funktionalen Teams zu agieren. InDeutschland ist das der Ansicht von 62 Prozent der Studienteilnehmerzufolge nur rudimentär der Fall.Lücke zwischen Wunsch und WirklichkeitDas Wohl der Belegschaft rückt zunehmend in den Fokus - dieMitarbeiterzufriedenheit wird zur strategischen Priorität. Die Studiezeigt jedoch bei den deutschen Teilnehmern auch hier eine Lückezwischen Erwartung und Realität. Ob flexible Arbeitszeiten, MobileWorking, Kinderbetreuung, oder Prävention: Nachfrage und Angebotklaffen jeweils um 30 bis 40 Prozentpunkte auseinander.Ältere Arbeitnehmer einbindenEin wichtiger Aspekt ist die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer -vor allem wegen ihrer Erfahrung. Tatsächlich arbeiten in Deutschlandmehr ältere Arbeitnehmer mit ihren jüngeren Kollegen zusammen alsinternational. Auf der anderen Seite hat die "goldene Generation"aber auch spezielle Bedürfnisse wie mehr Arbeitszeit-Flexibilität,Umschulungen sowie Weiterbildungsoptionen. Und auch hier, so zeigtdie Studie, steht Deutschland im internationalen Vergleich recht gutda.Neue Strukturen durch Gig Economy, Crowd Working und FreelancingFlexibilität wird in jeder Hinsicht großgeschrieben. Dertraditionelle Vollzeitmitarbeiter ist auf dem Rückzug - zugunsten vonGig Working, Crowd Working oder auch Freelancing. Für das Managementbedeutet das viele Herausforderungen, vom Onboarding bis hin zuadäquaten Kommunikationsstrukturen. Weitere wichtige Elemente einerneuen Unternehmenskultur sind intelligente und vor allem flexibleIncentivierungs- und Vergütungsmodelle sowie mehrKarriere-Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei stellen die deutschenTeilnehmer den Unternehmen ein besseres Zeugnis aus als derinternationale Durchschnitt - "nur" 30 Prozent bescheinigen starkeDefizite.Ergänzung menschlicher und digitaler KompetenzenImmerhin 61 Prozent der deutschen Studienteilnehmer sehen ihrUnternehmen gut auf die Digitalisierung vorbereitet - internationalsind es nur 31 Prozent. Wichtig ist die Kultivierung eines Modells,in dem sich menschliche und digitale Eigenschaften ergänzen. Zu dentypisch menschlichen Charakteristika zählen für die Studienteilnehmervor allem soziale Kompetenz sowie die Fähigkeit, Probleme zu lösen.Wie genau der ideale Mix aus digitaler und menschlicher Befähigungaussehen und strategisch entwickelt werden soll, davon hat ein gutesDrittel der Befragten eigenen Angaben zufolge jedoch noch keineVorstellung.Die komplette Studie finden Sie hier: http://ots.de/dEGayUÜber DeloitteDeloitte erbringt Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisoryund Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allenWirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von DeloitteLegal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk vonMitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitteherausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstütztKunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischenHerausforderungen. 