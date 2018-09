Zuhören, mitmachen, lernen: Vorträge und Workshops auf der Maker Faire

Hannover (ots) - Robotik verstehen, schön schreiben, programmierenlernen oder einmal Dr. Frankenstein spielen: das alles kann man indiesem Jahr auf der Maker Faire Hannover. Das bunteDo-it-Yourself-Festival findet am 15. und 16. September bereits zumsechsten Mal im Congress Centrum (HCC) statt und lädt zumvielfältigen Mitmachprogramm ein.Mit Hilfe von Nikolai Radke kann man Dr. Frankenstein spielen undein eigenes (Plüsch)-Monster erschaffen. Zugegeben, im Vergleich zuFrankensteins Ungeheuer ist NOKOlino eher klein und frech, dafür umeiniges leichter zum Leben zu erwecken. Nadine Bergner unterstütztKinder beim Einstieg in die Arduino-Programmierung, Tino Wernerbringt Bastlern bei, sensorgesteuerte Roboter zu bauen und FrithjofMaschke zeigt, wie jeder seine eigene Wordclock konstruieren kann.Weniger elektronisch ist der Workshop, den Elaine Twisterling allenSchön- und Nicht-Schön-Schreibern anbietet. Die Künstlerin zeigtGrundlagen des Handlettering - von der Skizze bis zum fertigenSchriftzug.Darüber hinaus bietet die Maker Faire inspirierende Vorträge zuallen Facetten des Selbermachens. Sei es das abenteuerliche Vorhabender Hoepner-Brüder, die in ihrem selbstgebauten und pedalbetriebenenAmphibienfahrzeug durch Alaska reisen wollen, Geschichten von Makern,die es geschafft haben, ihr Hobby zum Beruf zu machen, oder derVortrag von Makers4humanity, die mit ihren Projekten zeigen, wieMaker die Welt ein bisschen besser machen können.Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es wieder einen YouTuberMeetup-Point mit Craftern und Handwerkern, die ihr Können auf YouTubeund Instagram teilen: Hassan Abu-Izmero, der auf seinem Kanal als"HABU" regelmäßig über 130.000 Follower mit Maker-Videos versorgt undEllen Brilhuis-Meijer von "Crafts with Ellen", sind dabei und ladenmit vielen weiteren YouTubern Besucherinnen und Besucher zu einerPodiumsdiskussion ein. Davor und danach finden am Maker-Truck vonJenni Swiss, der extra aus der Schweiz anreist, zahlreiche Workshopsund Aktionen statt.Auch die Make-Redaktion beteiligt sich an den Workshops undVorträgen. Heinz Behling etwa zeigt, wie jeder sich seinen eigenenRauchgasfilter für den Lasercutter herstellen kann, während PeterKönig mit seinem Vortrag den Einstieg in die 3D-Konstruktion mitTinkercad erklärt. Darüber hinaus können große und kleine Gäste ihreneigenen Blink-Makey löten.Etliche weitere Mitmach-Aktionen finden an den vielen Ständen derMaker selbst statt. Franziska Dörner, von CoBoLights zeigt, wie maneinzigartige Lampen aus alten Materialien bauen kann, während dieMitarbeiter der Physikalisch Technischen Bundesanstalt ausBraunschweig helfen, eigene Messgeräte auf das Genaueste zukalibrieren.Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich bei vielenWorkshops vorab eine Online-Anmeldung.Infos und Tickets zum Familienfestival gibt es unter:https://maker-faire.de/hannover/Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierteVeranstaltung unter der Lizenz von Maker Media, Inc. Alle MakerFaires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazinpräsentiert.Pressekontakt:Heise MedienSylke WildePresse- und Öffentlichkeitsarbeitsy@heise.de0511 5352-290Original-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell