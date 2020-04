Zuhör-Telefon: Zuwendung und ein offenes Ohr / Johanniter mit neuem Angebot gegen Einsamkeit in der Corona-Pandemie (FOTO)

Berlin (ots) - Die Oster-Feiertage stehen vor der Tür. Feiertage, an denen sich in normalen Zeiten Familien treffen, Freunde verabreden oder Ausflüge unternommen werden. All das ist in diesem Jahr nicht möglich. Die Corona-Pandemie zwingt die Menschen, zuhause zu bleiben, Verabredungen abzusagen und auf Reisen zu verzichten.Josef Jindra, Leiter des Kundenservicecenters der Johanniter in Bayern, hat das bundesweite Angebot geschaffen: "Gerade jetzt vermissen Menschen den sozialen Kontakt. Was liegt da näher, als ein telefonisches Angebot zu schaffen, welches alleinstehende oder einsame Menschen nutzen können."Für alle, die sich jetzt alleine fühlen und niemanden zum Austausch haben, kann das bundesweite Zuhör-Telefon der Johanniter eine Hilfe sein. Es ist ein kostenfreies Angebot an alle, denen ein freundliches Gespräch hilft, die aktuelle Situation besser zu überstehen. "Wir Johanniter möchten weiter für die Menschen da sein und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind", fasst Jindra das neue Angebot zusammen.Das Zuhör-Telefon kann unter der kostenfreien Nummer 0800 0 300 700 angerufen werden. Von Montag bis Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 19 Uhr hören geschulte Mitarbeitende zu und geben Hilfestellung bei Fragen. Anonym, kostenlos und ohne jeglichen Zeitdruck. Das Angebot ist keine klassische Telefonseelsorge. Bei Bedarf werden weiterführende Angebote vermittelt.Das Zuhör-Telefon ist eines von verschiedenen Angeboten, die die Johanniter anbieten, um Menschen durch die fordernde Zeit der Corona-Pandemie zu unterstützen. Ein weiteres Angebot ist z.B. der neue Hausnotruf, der kontaktlos installiert werden kann.Weitere Angebote der Johanniter, die Menschen in der Corona-Krise unterstützen, finden Sie gesammelt unter http://www.johanniter.de .Möchten Sie direkt die Arbeit der Johanniter mit einer Spende unterstützen, dann finden Sie hier die Kontodaten des allgemeinen Spendenkontos der Johanniter-Unfall-Hilfe:IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00, Spendenstichwort: KatastrophenschutzAls Mitglied im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" rufen wir gemeinsam zu Spenden für die Corona-Nothilfe auf: IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30, Spendenstichwort: Corona-NothilfeÜber die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,25 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V.BundesgeschäftsstelleTel: 030-26997-361, Mobil: 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14240/4568516OTS: Johanniter Unfall Hilfe e.V.Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell