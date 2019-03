Zuhause kreativ und sicher dreidimensional drucken / BAuA-Broschüre gibt Tipps für private Verwender (FOTO)

Finanztrends Video zu



Dortmund (ots) -Der 3-D-Druck hat längst die industrielle Anwendung verlassen.Fallende Preise und die fortschreitende technische Entwicklungermöglichen einen immer größer werdenden Einsatz additiverFertigungsverfahren im privaten Umfeld. Dabei darf die Sicherheit derAnwender und der Produkte nicht auf der Strecke bleiben. Deshalb hatdie Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jetzt diebaua: Praxis "Produktsicherheit beim 3-D-Druck - Tipps für privateVerwenderinnen und Verwender" veröffentlicht. Die Broschüre gibteinen Überblick über die Technik des 3-D-Drucks. Sie erläutert, wasfür die Sicherheit wichtig ist, wenn Geräte gekauft, betrieben undgedruckte Produkte verwendet werden. Zudem behandelt sie denrechtlichen Rahmen.Mit dem 3-D-Druck lassen sich kreative Ideen buchstäblich in Formbringen. Mittlerweile gibt es unzählige Drucker, digitaleDruckvorlagen und Materialien auf dem Markt. Auch in öffentlichenMakerSpaces können private Nutzer Alltagsgegenstände oderDesignprodukte drucken. Jedoch sollte dabei immer dieProduktsicherheit im Auge behalten werden. Drucker, Druckvorgang,eingesetzte Materialien und hergestellte Produkte müssen sicher sein,damit sich Gesundheitsgefahren ausschließen lassen. Die baua: Praxisgeht dazu vertiefend auf die drei Aspekte Sicherheit beim Kauf,sicheres Drucken und rechtliche Pflichten ein.Einführend gibt die Broschüre einen Überblick über die Technik des3-D-Drucks und die gängigsten Verfahren. 3-D-Drucker sollten ambesten von namhaften Herstellern gekauft werden. Wird ein Druckerangeschafft, müssen Betriebsanleitung und Datenblätter vorhandensein. Bei Geräten mit offenen Systemen lassen sich dieSicherheitsfunktionen einsehen. So lässt sich beispielsweise eineÜberhitzung vermeiden. Es sollten nur Kunststoffe gekauft werden, fürdie der Drucker ausgelegt ist.Eine ausreichende Belüftung beugt Gefährdungen durch schädlicheDämpfe vor, die beim 3-D-Druck freigesetzt werden können.Entflammbare Gegenstände in der Nähe des Druckers können sich beimDruckvorgang entzünden. Vorsicht bei Produkten, die mit Lebensmittelnin Berührung kommen. Hier können sich in den Rillen von gedrucktenObjekten Keime ansiedeln. Zudem können Produkte aus Kunststoff ihreForm verlieren, wenn sie an Wärmequellen stehen. Zwei Checklistenhelfen beim Kauf und beim sicheren Betrieb von 3-D-Druckern.Auch die rechtlichen Pflichten sollten bedacht werden. Wer Druckeroder gedruckte Produkte geschäftsmäßig auf dem Markt bereitstellt,ist ein Wirtschaftsakteur mit weitreichenden Pflichten. Dann mussbeispielsweise das Produkt vorschriftsmäßig hergestellt undgekennzeichnet sein. Außerdem haftet man dafür, wenn es anderenPersonen oder Sachen Schaden zufügt. Wer diese Risiken nicht eingehenwill, sollte den 3-D-Druck nur für den privaten Bedarf nutzen undnichts anbieten oder verkaufen.Die baua: Praxis "Produktsicherheit beim 3-D-Druck - Tipps fürprivate Verwenderinnen und Verwender" gibt es als PDF und im Webshopder BAuA. Die PDF befindet sich im Internetangebot der BAuA unter derAdresse www.baua.de/dok/8809260.Forschung für Arbeit und GesundheitDie BAuA ist eine Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereichdes BMAS. Sie betreibt Forschung, berät die Politik und fördert denWissenstransfer im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei derArbeit. Zudem erfüllt die Einrichtung hoheitliche Aufgaben imChemikalienrecht und bei der Produktsicherheit. An den StandortenDortmund, Berlin und Dresden sowie in der Außenstelle Chemnitzarbeiten über 700 Beschäftigte. www.baua.dePressekontakt:Jörg FeldmannBundesanstalt für Arbeitsschutz und ArbeitsmedizinGruppe 6.1, PressearbeitFriedrich-Henkel-Weg 1-2544149 DortmundTel.: 0231 9071-2330E-Mail: presse@baua.bund.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell