"Zuhause ist, was du draus machst!" / IKEA eröffnet 53. deutsches Einrichtungshaus in Magdeburg (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -IKEA eröffnet heute sein insgesamt 53. deutsches Einrichtungshausin Magdeburg. Klaus Zimmermann (Bürgermeister Magdeburg), KaiFuhlrott (Geschäftsführer IKEA Deutschland), Johannes Ferber(Expansionschef IKEA Deutschland), Asuncion Enrile (stellvertretendeGeschäftsführerin IKEA Deutschland) und Matthias Schrabe(Einrichtungshauschef IKEA Magdeburg) übergeben das Haus mit einerBaumpflanzaktion und dem Durchschneiden des Bandes um 10 Uhroffiziell an die Besucher."Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz, die uns dieBürgerinnen und Bürger aus Magdeburg entgegenbringen. Mit dem neuenStandort schließen wir nun die Lücke zwischen unseren bestehendenEinrichtungshäusern in Braunschweig, Halle/Leipzig und Berlin. Fürdie Besucher aus Magdeburg und Umgebung wird der Weg damit in Zukunftdeutlich kürzer", so Johannes Ferber.Das IKEA "Mitmach-Haus" tourte durch die RegionDie Eröffnungskampagne für das neue Einrichtungshaus steht unterdem Motto "Zuhause ist, was du draus machst!". Denn IKEA möchtezeigen, dass es nicht viel braucht, um das eigene Zuhause mitcleveren Ideen zum ganz persönlichen Wohlfühlort zu machen. In denWochen vor der Eröffnung tourte IKEA daher auch mit der mobilenMiniatur-Variante eines Einrichtungshauses durch die Region, dem IKEA"Mitmach-Haus".Dieses lud die Menschen dazu ein, auf der zur Verfügung gestelltenFläche ihre Kreativität auszuleben, und konnte für Veranstaltungenexklusiv und kostenlos gebucht werden - sei es für einen spontanenKaraoke-Abend, das romantische Dinner zu zweit oder die Bandprobe vonmusikalischen Nachwuchstalenten. In und um das Haus fanden außerdemDIY-Workshops sowie Konzerte und Kinovorstellungen statt. Auchwährend der Eröffnungstage wird es noch bis Mitte September vieleAngebote, Mitmachaktionen, Gewinnspiele und Überraschungen imEinrichtungshaus geben.Viel Tageslicht und inspirierende EinrichtungsideenDas neue IKEA Einrichtungshaus in Magdeburg verfügt über vielTageslicht in den Ausstellungsbereichen - das ermöglicht einebesonders realitätsnahe Produktpräsentation. "Eine weitereBesonderheit ist auch das Konzept unserer Wohnzimmerabteilung. Dortlegen wir einen starken Fokus auf das Zusammenspiel vonEinrichtungsideen und präsentieren Möbelstücke wie Sofas und Sesselzusammen mit darauf abgestimmten Accessoires, also etwa Teppichen,Kissen, Decken oder einer stimmungsvollen Beleuchtung", erläutertEinrichtungshauschef Matthias Schrabe.Bereits im Vorfeld hat sich IKEA während zahlreicher Hausbesucheintensiv mit den individuellen Wünschen und Bedürfnissen derMagdeburger auseinandergesetzt. Die Erkenntnisse hieraus flossenmaßgeblich in die Entwicklung von Einrichtungslösungen ein, diespeziell auf die Magdeburger zugeschnitten sind.Revitalisierung einer Industriebrache, Energieeffizienz undArtenschutz"Nicht nur beim Bau, sondern auch beim Betrieb unseresEinrichtungshauses legen wir großen Wert auf das ThemaNachhaltigkeit", sagt Johannes Ferber. "Mit der Ansiedlung auf demGrundstück des früheren Milchhofs ist es uns gelungen, eine bereitsversiegelte Fläche mit neuem Leben zu füllen. Für die Regulierung desRaumklimas in unserem Haus setzen wir auf grüne Fernwärme aus Biogassowie auf eine energieeffiziente Betonkernaktivierung zum Heizen undKühlen. Und die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich erfolgtausschließlich über energieeffiziente LED-Lampen."Im Umfeld des Einrichtungshauses gibt es mehrere Nistmöglichkeitenfür Vögel sowie auf dem Grundstück selbst ein Artenschutzhaus alsHeimat für Rauchschwalben und Fledermäuse.Auf den Grünflächen ist zudem eine Aussaat und Anpflanzung vonPflanzen speziell für nektarsaugende Insekten erfolgt. Komplettiertwird das Angebot durch ein Bienenhotel, das künftig als Nisthilfehinter dem Einrichtungshaus seinen Platz finden wird."Dank der guten Anbindung des Standorts erreichen uns unsereKunden komfortabel und schnell - natürlich auch mit öffentlichenVerkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Für unsere Besucher stehen über1.000 Parkplätze sowie großzügige Fahrrad-Abstellflächen bereit.Außerdem bieten wir vier kostenlos nutzbare Elektrotankstellen an",so Matthias Schrabe.IKEA hat in das neue Einrichtungshaus in Magdeburg insgesamt rund50 Millionen Euro investiert. Bis zur Eröffnung wurden fast 190 neueMitarbeiter eingestellt - hinzu kommen noch knapp 70 erfahrene IKEAKolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungshäusern.