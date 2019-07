Ein Zuhause für Obdachlose / toom unterstützt Little Home e.V. (FOTO)

Köln (ots) -Drei Quadratmeter sein Eigen nennen: Das Leben für Obdachlose, dieauf der Straße leben, ist geprägt von Ausgrenzung und Entbehrung. UmObdachlosen eine Hilfestellung bei ihrem Weg zurück in dieGesellschaft zu bieten, stellt ihnen der Verein Little Home Köln e.V.mobile Mini-Häuser und somit einen geschützten Wohnraum zurVerfügung. toom unterstützt den Verein im Rahmen seinesNachhaltigkeitsengagements u.a. mit dem benötigten Material für die"Little Homes"."Gesellschaftliches Engagement ist seit jeher ein wichtiges Themafür toom.", erklärt Dominique Rotondi, Geschäftsführer Einkauf undLogistik bei toom und für das Nachhaltigkeitsengagement zuständig."Denn als Unternehmen fühlen wir uns verpflichtet, der Gesellschaftetwas zurückzugeben. Dazu gehört eben auch, sich den hilfsbedürftigenMenschen zuzuwenden. Mit den Little Homes können wir schnell mitunseren eigenen Materialien helfen und gleichzeitig für das ThemaObdachlosigkeit sensibilisieren", so Rotondi weiter.Ein Little Home bietet 3,20 Quadratmeter Wohnfläche und damitHilfsbedürftigen einen sicheres Dach über dem Kopf mit Platz für eineMatratze, einer kleinen Ablagefläche mit Erste-Hilfe-Set, einemFeuerlöscher, einer Campingtoilette, einem Waschbecken sowie einerkleinen Arbeitsfläche. Die Mini-Häuser stehen auf Rollen und sinddamit jederzeit "mobil". In Absprache mit den jeweiligen Städten oderBesitzern von Privatgelände, werden die Häuser aufgestellt und denneuen Bewohnern übergeben.Eigene vier Wände zu haben und damit einen Rückzugsort zu besitzengehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Der Einstieg in eigenenWohnraum mithilfe der Little Homes ermöglicht den Obdachlosenkurzfristig viele neue Perspektiven. Der Verein unterstützt ebensobei der Jobsuche, bei der Suche nach ordentlichem Wohnraum sowie beiÄmtergängen. "In neun deutschen Städten ist Little Home e.V. mit mehrals 90 mobilen Wohnboxen bereits vertreten und die Anfragen mehrensich täglich", erklärt Sven Lüdecke, im Vorstand von Little Home e.V.Köln. "Wichtig ist jedoch, dass unsere Wohnboxen nur ein Pflastersind und nicht die Lösung des gesamtgesellschaftlichen Problems, vordem wir alle stehen. Ziel muss es sein, den Obdachlosen langfristigeine Job- und Wohnperspektive zu geben", so Lüdecke weiter.Die Kooperation zwischen toom und Little Home e.V. Köln istderzeit bis Ende 2019 geplant.Mehr Informationen zu toom, dem nachhaltigen Engagement finden Sieunter www.toom.de.Über toom:Mit mehr als 330 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 DiscountBaumarkt und Klee Gartenfachmarkt), 15.500 Beschäftigten und einemBruttoumsatz von über 2,6 Milliarden Euro zählt toom zu den führendenAnbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zurREWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne inDeutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte die 1927 gegründetegenossenschaftliche REWE Group einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro und ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in22 europäischen Ländern präsent+++ toom belegte bei der Wahl zum"Händler des Jahres 2017-2018" wiederholt den ersten Platz in derKategorie "Baufachmärkte". Der Award, vergeben durch Q&A Research BV,ist ein bei Händlern und Verbrauchern anerkanntes Siegel, das dieKundenzufriedenheit widerspiegelt.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuell