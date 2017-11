Zuhause entspannen mit gesundem Rücken (FOTO)

Bremervörde (ots) -Je ungemütlicher und kälter es draußen wird, desto beliebterwerden Aktivitäten in den eigenen vier Wänden. Vor dem Kamin sitzendein gutes Buch lesen, Fernsehen oder einfach abschalten: Hauptsachees ist warm und gemütlich. All diese Beschäftigungen haben etwasgemeinsam: Sie werden größtenteils im Sitzen oder in "Relaxposition"ausgeübt. Doch das lange Sitzen birgt bekanntermaßenGesundheitsgefahren. Hinzu kommt, dass es in vielen deutschenHaushalten an geeigneten "rückengerechten" Sitzmöglichkeiten mangelt.Diese sind jedoch gerade in der kalten Jahreszeit von großerBedeutung, um schmerzhafte Verspannungen zu vermeiden und den Rückenbestmöglich zu unterstützen. Doch wie findet man rückengerechteSitzmöbel? Das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. gibtAufschluss.Gesund Sitzen und EssenVor allem beim Essen achten viele auf möglichst gesunde Zutatenund schonende Zubereitung. Doch nicht nur die Mahlzeiten an sich,auch die Sitzhaltung beim Essen ist entscheidend, um sich dauerhaftwohl zu fühlen. Speziell für den Einsatz am Esszimmertisch entworfeneSitzmöbel sollten nicht nur bequem und stilvoll, sondern auchergonomisch gestaltet sein. Wichtig sind insbesondere eine passendeSitzhöhe und -tiefe sowie eine ausreichend breite Sitzfläche. Um dieWirbelsäule ausreichend zu stützen, sollte der Stuhl über eineanatomisch geformte Rückenlehne verfügen. Der Stuhl muss zudembewegtes Sitzen erlauben und die Polsterung muss atmungsaktiv sein.Ein gutes Beispiel sind Esszimmerstühle der Firma moizi, denn sieerfüllen all diese Anforderungen. Mehr Infos gibt es unterwww.agr-ev.de/esszimmermoebel.Das rückenfreundliche SofaAuf einem gemütlichen, weich gepolsterten Sofa lässt es sich beieinem spannenden Film gut aushalten. Doch bei vielen handelsüblichenSofas steckt hinter einer hübschen Fassade nur wenig Mehrwert für denRücken. Besser geeignet sind Sitzmöbel, die sich an die Bedürfnissedes Nutzers anpassen lassen. Worauf auf jeden Fall zu achten ist sindSitzhöhe, Sitztiefe sowie eine wirbelsäulengerechte Ausformung derRückenlehne. Sitzhöhe und -tiefe lassen sich idealerweise individuellanpassen, jedoch gibt es auch Modellreihen, bei denen Sofa und Sesselin verschiedenen Höhen und Tiefen ausgewählt und miteinanderkombiniert werden können. Leben im Haushalt unterschiedlich großePersonen, kann durch die Kombination unterschiedlicherSitzabmessungen auf jeden Rücksicht genommen werden. Damit es richtiggemütlich wird ist eine Liegefunktion inklusive Lehnenkopfverstellungempfehlenswert, die sich auf Wunsch integrieren lässt. Weiterenotwendige Voraussetzungen sind ein guter Sitzkomfort sowie dieMöglichkeit, durch Gewichtsverlagerung die Belastung bestimmterKörperteile leicht zu variieren. Eine verstellbare Sitzneigung, eineausreichende Sitzbreite sowie höhen- und neigungsverstellbareKopfstützen machen zusätzlich Sinn. Die "Planopoly Motion"-Modellevon himolla vereinen diese Vorteile zu einem rückenfreundlichemGesamtkonzept. Mehr dazu unter www.agr-ev.de/polstermoebel.Relaxsessel bieten gesunde EntspannungAuch Sessel sollten aus ergonomischer Sicht gewissenMindestanforderungen gerecht werden, um Rückenschmerzen zu vermeiden.Sogenannte Relaxsessel bieten besonders viel Entspannung und Komfort.Beim Probesitzen vor dem Kauf gilt es Folgendes zu beachten: Tiefe,Breite und Höhe des Sitzes sollten zum Körperbau passen. Mindestenszwei Finger breit Platz Zwischen Kniekehle und Sitz sind ratsam.Breite Armlehnen in der richtigen Höhe sorgen dafür, dass dieSchultern im Idealfall weder nach unten durchhängen, noch nach obengedrückt werden. Die Rückenlehne sollte den ganzen Körper gut stützenund dafür mindestens bis zur Schulter reichen, leicht verstellbarsein und entweder eine Becken- oder Lendenstütze besitzen oder überein optionales Lordosenkissen verfügen. Auch eine Fußstütze oder einpassender Hocker sollte vorhanden sein. Bei der Liegefunktion müssensich Rücken- und Sitzfläche synchron absenken lassen, wobei auch derKopf gestützt sein sollte. Zusätzlich sinnvoll sind eineMassagefunktion sowie eine Sitz- und Rückenheizung. Die Modelle"Senator" und "EasySwing" von himolla und die "Fitform"-Sessel vonWellco erfüllen all diese Bedingungen und sind daher als besondersrückenfreundlich eingestuft. Weitere Informationen gibt es aufwww.agr-ev.de/fernsehsessel.Aufstehsessel motivieren zur MobilitätIm höheren Alter gewinnen Sitztätigkeiten oft stark an Bedeutung.Der Grund sind häufig Einschränkungen hinsichtlich der Mobilität, wieGelenkverschleiß und der allmähliche Rückgang der Muskulatur.Aufstehsessel können hier Abhilfe schaffen: Sie unterstützen durchihren elektronischen Hebe- und Senkmechanismus die natürlicheAufsteh- und Hinsetzbewegung. Durch ihre Stützfunktion nehmen siezudem Druck von den Gelenken, entlasten Muskulatur und Wirbelsäuleund motivieren zur Mobilität. Aufstehsessel werden Tag ein Tag ausvon ein und derselben Person benutzt, wodurch sich Sitzhöhe, -tiefeund -breite genau an individuelle Bedürfnisse anpassen lassen.Entweder über die vorhandenen Einstellmöglichkeiten, oder durch eineAnfertigung nach Maß. Die Lehne sollte hoch genug sein, um sowohlRücken als auch Kopf zu stützen. Eine stufenlose Verstellung derSitz- oder Liegeposition und eine intuitive Bedienung vereinfachenHaltungswechsel. Eine großflächige Lordosenstütze ist hierunverzichtbar. Für maximale Sicherheit beim Aufstehen sollte dieAufstehhilfe den Nutzer nicht nach vorne drücken und beim gesamtenAufstehprozess gut unterstützen. Wichtig sind auch eine Nackenstützesowie Armlehnen in passender Höhe. In allen Bereichen empfehlenswertsind die Aufstehsessel der Serie Senator von himolla (mitLordosenstütze und anpassbarer Sitztiefe) sowie verschiedene FitformSessel des Herstellers Wellco. Weitere Informationen finden Sie unterwww.agr-ev.de/aufstehsessel.Rückenfit abhängenViele Rückenbeschwerden hängen direkt mit Stress im Alltagzusammen. Daher ist es wichtig, zwischendrin immer wieder mal dieSeele baumeln zu lassen. Und wo geht das besser, als in einerHängematte? Das Problem hierbei: Herkömmliche Hängematten finden imPrivatbereich oft keinen Platz, weil sie an zwei Enden befestigtwerden müssen und somit viel Platz benötigen, der oft nicht vorhandenist. Ganz anders hingegen sogenannte Hängestühle: Sie werden mittelseiner Ein-Punkt-Aufhängung an der Zimmerdecke befestigt und nehmennicht viel mehr Fläche in Anspruch als herkömmliche Wohnzimmersessel.Die Art der Aufhängung sorgt für ein sanftes Kreisen und Pendeln - sofühlt man sich schnell entspannt und geborgen. Darüber hinaus fördertdas Schwingen und Schaukeln die Körperwahrnehmung und entfaltet eineberuhigende, entspannende und entkrampfende Wirkung. Ihr weiches,knotenfreies Netzgeflecht passt sich optimal an den Körper an -Druckstellen werden vermieden. Damit verschiedene Personen denHängestuhl in unterschiedlichen Situationen nutzen können, solltedieser sich leicht in Höhe und Neigung verstellen lassen. Wer auf derSuche nach einem geeigneten, rückengerechten Hängestuhl ist, wirdzum Beispiel bei Mira ART fündig. Weitere Infos gibt es unterwww.agr-ev.de/haengestuehle.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar. Vonunabhängigen medizinischen Gremien als besonders rückenfreundlicheingestufte Alltagsgegenstände können mit dem Gütesiegelausgezeichnet werden.Weiterführende Informationen über Produkte mit dem AGR-Gütesiegelfinden Sie unter www.ruecken-produkte.de.Kurz & BündigIm Winter wird das Wohnzimmer zum zentralen Aufenthaltsort. VieleTätigkeiten wie Essen, Fernsehen oder Entspannen werden dabei imSitzen ausgeübt. Um statt Entspannung nicht schmerzhafteRückenbeschwerden davonzutragen, sind ergodynamische Sitzmöbel vonentscheidender Bedeutung. 