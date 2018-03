Mainz (ots) -Wie kann es gelingen, dass hilfsbedürftige Senioren, wenn sie eswünschen, weiter zu Hause wohnen bleiben können? Am Samstag, 24. März2018, 17.35 Uhr im ZDF, berichtet "plan b" über "Zuhause alt werden -Helfer statt Heim".In den Niederlanden sind Kommunen gesetzlich verpflichtet, dafürzu sorgen, dass kein Mensch ins Altenheim ziehen muss, wenn er nichtwill. Ohne ehrenamtliche Helfer ist das nicht zu schaffen. Die Hilfebeginnt mit dem sogenannten Küchentischgespräch, bei dem einSozialarbeiter nach den individuellen Bedürfnissen fragt: Was gehtnoch allein, was nicht? Anschließend stellt er ein Netz aus Helfernauf die Beine."plan b" berichtet über den 93-jährigen Jan Honkoop, der trotzdreier Herzinfarkte immer noch in den eigenen vier Wänden leben kann- und das, ohne ein Vermögen für diese Hilfe ausgeben zu müssen.Seine Tochter kümmert sich um die Wäsche und den Garten, dieNachbarin fährt den alten Mann gelegentlich zum Arzt, eineEhrenamtliche aus dem Nachbarort bringt ihm das Mittagessen vorbei,der ambulante Pflegedienst hilft ihm mit den Kompressionsstrümpfen.In Deutschland fordern viele Senioren-Organisationen einevergleichbare Politik. Die Kommunen sollen in die Pflicht genommenwerden: nicht nur für barrierefreie Wege in der Stadt, sondern auch,um bürgerschaftliche Helfer-Netze zu organisieren und zukoordinieren. Sogar der "Siebte Altenbericht" der vorigenBundesregierung fordert dies. Mancherorts tun sie viel für ihreAlten, doch oft scheitert es am Geld. Klamme Kommunen streichenfreiwillige Aufgaben, wenn es finanziell eng wird.Ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz zeigt, dass dasniederländische System auch hierzulande funktionieren kann: Eine"Gemeindeschwester Plus" kümmert sich um die älteren Menschen vor Ortund schaut auf deren individuelle Bedürfnisse. "Wir sind für dieSenioren zuständig, die keine Einstufung in einen Pflegegrad haben,die einfach nur alt sind und die niemanden haben, der sich um siekümmert", sagt Ute Franz. "Wir haben schon oft festgestellt, dass wirPflegebedürftigkeit verzögern, wenn nicht gar verhindern können, wennman die Leute nicht in ihren Wohnungen allein lässt." 150 Menschenhat die Gemeindeschwester so schon einen Umzug ins Heim erspart.https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell