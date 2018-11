Zuhause im Hotel: Gäste wollen Wohlfühlklima statt kühler Moderne

Berlin (ots) - Frauen wollen gut schlafen und Männer fürstlichspeisen: Während 60 Prozent der weiblichen Gäste ihr Hotel nach Artund Größe des Bettes wählen, landen bei den Männern Restaurant undHalbpension unter den wichtigsten zehn Kriterien für ein Hotel. DasFrühstück landet bei 69 Prozent an erster Stelle - ist allerdingsauch den Frauen wichtig. Beiden Geschlechtern ist gemein, dass siesich im Zimmer wohl fühlen wollen. Statt kühlem Luxus suchen sieKuschelatmosphäre, ein Zuhause fern der Heimat. Dieser Trend namensCocooning setzt sich weiter durch. Das sind Ergebnisse derrepräsentativen Studie "Wachstumstrends im deutschen Hotelmarkt" fürdie 1.000 Deutsche im September 2018 im Auftrag von Scandic vom IMWFInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung befragt wurden.Die Top 10 der Hotelwahl im GeschlechtervergleichTop 10-Ranking Männer1. Frühstücksangebot (69%)2. Wohlfühl-Atmosphäre (64%)3. Preisgünstiges Angebot (58%)4. Ausreichend Parkplätze am Haus (58%)5. All-inklusive-Angebote (58%)6. High-Speed WLAN-Zugang (54%)7. Größe und Art der Betten (49%)8. Zentrale Lage des Hotels (46%)9. Angebot von Halbpension (46%)10. Restaurant im Hotel (42%)Top 10-Ranking Frauen1. Frühstücksangebot (76%)2. Wohlfühl-Atmosphäre (72%)3. Preisgünstiges Angebot (64%)4. Größe und Art der Betten (60%)5. All-Inklusive-Angebote (59%)6. Ausreichend Parkplätze am Haus (58%)7. Zentrale Lage des Hotels (55%)8. High-Speed WLAN-Zugang (54%)9. Aussicht aus dem Fenster (49%)10. Erfahrungsberichte anderer Gäste (49%)Zuhause ist da, wo gut gekocht wird, die Betten kuschelig und dasAmbiente zum Wohlfühlen. Auch in fremder Umgebung im Hotelzimmermöchten sich die Deutschen gemütlich zurückziehen können. Sicheinmummeln zu können schlägt alle anderen Wünsche an Stil undAussehen. 68 Prozent der Bevölkerung achten bei einer Hotelbuchungauf genau diese Wohlfühlatmosphäre im Hotel. Der nordische Lebensstilsteht beispielsweise für Gemütlichkeit, die in Dänemark "Hygge"heißt. Gleichzeitig sorgt das schwedische "Lagom" für eineAusgeglichenheit zwischen zu viel plüschig und zu wenig gemütlich."Ein Hotel nach den Wünschen der deutschen Gäste zu entwickelnbedeutet somit, dieses Hygge-Lebensgefühl umzusetzen", sagt MichelSchutzbach, Head of Europe Scandic Hotels.Die Studie sagt, dass Frauen dabei mit 72 Prozent mehr Wert aufdas Kuschel-Klima als Männer (64 Prozent) legen. Doch auch Männersind deshalb keine Liebhaber von kühler Moderne. Auch unter ihnenbevorzugen nur 29 Prozent ein modernes Design - gleich oft wie dieFrauen. Auch Luxus und Eleganz erwarten nur 21 Prozent der Männer und19 Prozent aller Befragten vom optimalen Hotel. Die Größe und Art derBetten ist für 54 Prozent ausschlaggebendes Kriterium bei derHotelwahl - unter den Frauen achten sogar 60 Prozent vor allemdarauf."Willkommen sein" ist Gästen wichtigZum Wohlfühlen gehört für die Deutschen jedoch nicht nur dieOptik. "Zuhause wird auf die Erfordernisse jedes Familienmitgliedsgeachtet - darum sorgen auch wir für Kinder, Allergiker und anderePersonen mit besonderen Bedürfnissen", sagt Michel Schutzbach. "Dasbetrifft auch das Frühstück, das mit gesunden Alternativen,Fairtrade-Kaffee und gluten- und laktosefreien sowie veganen Produktezum Wohlbefinden beiträgt." Auch in der Befragung sagen 72 Prozent,dass ihnen der gelungene Start in den Tag mit Frühstück wichtig ist -Brötchen und Müsli schlagen bei weitem Minibar oder Room-Service.Persönlich schlägt digitalen AssistentenMehr als jeder Dritte (36 Prozent) wünscht sich zudem einenpersönlichen Ansprechpartner im Hotel. Bei den 35 bis 49-Jährigen istdieser Wunsch sogar mit 44 Prozent der am häufigsten genannteService. Menschen, die einen willkommen heißen und eine Stimmung zumWohlfühlen sind laut Studie deutlich wichtiger als technischeSpielereien. Einzige Technik, die den Deutschen wirklich etwasbedeutet, ist der schnelle WLAN-Zugang. Für mehr als die Hälfte derBefragten ein Muss - und das über alle Generationen hinweg. AndereOptionen sind weniger bedeutend. Nur 12 Prozent möchten über einendigitalen Sprachassistenten kommunizieren. Und 13 Prozent Licht,Heizung und Vorhänge über Smartphone oder Tablet steuern. Die unter35-Jährigen sind mit 27 Prozent allerdings deutlich aufgeschlossenerdem Smart Room gegenüber. Ältere können sich am ehesten noch für dendigitalen Zugriff auf Zeitungen erwärmen. "Für die heranwachsendeZielgruppe der digital affinen Gäste bieten wir schon jetzt einmobiles Online-Checkout ohne Warteschlange. Kostenloses WLAN und einZugang zu mehr als 5.000 Medien gehört ohnehin zum Standard", sagtSchutzbach.Über die StudieFür die Studie "Wachstumstrends im deutschen Hotelmarkt" wurden1.000 Deutsche im September 2018 befragt. Die Erhebung fand onlinedurch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschungstatt und ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland.Über die Scandic Hotels GruppeScandic ist mit 16.000 Teammitgliedern und einem Netzwerk aus 280Hotels in mehr als 130 Destinationen die größte HotelgruppeNordeuropas. Scandic Friends ist das größte Loyalitäts-Programm derHotelbranche in Skandinavien. Unternehmerische Verantwortung warimmer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie vonScandic und die Hotelgruppe gilt für die konsequente Einbindung vonNachhaltigkeitsstandards in allen Betriebsbereichen als Pionier ihrerBranche. 