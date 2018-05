"Zuhause bei All for One Steeb" - eine Homestory / Employer Branding-Kampagne für Besetzung von 100 Planstellen

Filderstadt (ots) - Homestory bei Mitarbeitern und Vorstand /Corporate Influencer ganz privat / Perspektivenwechsel mit Blickhinter die Kulissen / Leben und Arbeiten im EinklangZuhause bei Lars Landwehrkamp, Vorstandssprecher der All for OneSteeb AG. In seiner Küche, mit seinem Sohn. Am Flipper. Vor derTorwand. Am Herd. Ein CEO mal ganz anders. Zuhause bei Annika, SAPConsultant und leidenschaftliche Boulderin, in ihrer WG. Zuhause beiMatthias, Teamleiter Marketing, Organist und Vater von drei Töchtern.Zuhause bei Stephan, Beratungsleiter Technologie, der in seinerFreizeit an seinem Oldtimer schraubt. Der authentische Blick hinterdie Kulissen zeigt die ganz private Seite von All for One Steeb undlässt erfahren, wie Leben und Arbeiten im Einklang stehen. Mit deremotionalen und bildgewaltigen Corporate Influencer-Kampagne "Zuhausebei All for One Steeb" sucht das führende IT- und Beratungshaus jetztneue Mitarbeiter. Insgesamt 100 Planstellen hat das Unternehmen, dasfür Digitalisierung im Mittelstand steht, zu besetzen."Auf Mitarbeiter als Markenbotschafter zu setzen ist keine RocketScience, das machen andere Unternehmen auch. Aber die Menschen ganzprivat zu zeigen, ihr Zuhause, ihr Umfeld, ihr Leben - das ist schoneine starke Message. Denn dieses Eintauchen in die Privatsphärebasiert auf einer Unternehmenskultur und letztendlich einemVertrauensverhältnis, was beides nicht zu kaufen ist. Das ist echt,"betont Lars Landwehrkamp, Vorstandssprecher der All for One Steeb AG."Wir haben viel in die neuen Employer Branding Maßnahmen investiert -auch Herzblut -, da sie wichtiger Bestandteil unsererRekrutierungsstrategie sind," führt Landwehrkamp aus. Die Kampagne,die in KW 18 auf allen für die Personalsuche relevanten Kanälengelauncht wird, ist breit angelegt: sie umfasst unter anderem einneues Arbeitgebervideo, Rekrutierungsclips, ein E-Book, neue digitaleStellen- und HR-Anzeigen sowie die Überarbeitung derarbeitgeberbezogenen Social Media-Kanäle und des Karrierebereichs derWebsite.Mehr als ein Job. Ein Stück Zuhause. Arbeiten bei All for OneSteeb heißt:- Spannende Projekte im Mittelstand und gehobenem Mittelstand -bei Weltmarktführern und Hidden Champions- Flexible Arbeitszeiten in gelebter Homeoffice-Kultur,Zeitwertkonten für Auszeiten, Teilzeitverträge- Individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten mitLaufbahnmodellen- Organisierter Wissensaustausch mit erfahrenen Kollegen- Interessante Benefits wie z. B. Massagen, Resilienztraining,gemeinsames Meet & Eat- Familienservice - professionelle Unterstützung bei kleinenAlltagshürden und in schwierigen Lebensphasen.Das Arbeitgebervideo finden Sie hier:https://www.youtube.com/watch?v=gW7lqJwyExo&t=2sDas E-Book zur Kampagne unter: http://ots.de/yzmWaaDie vollständige Pressemeldung finden Sie hier:https://pr.all-for-one.com/de/zuhause-bei-all-for-one-steebPressekontakt:Cyrano Kommunikation GmbHKerstin Beste-StükerT 089 1250153-44kbs@cyrano.deOriginal-Content von: All for One Steeb AG, übermittelt durch news aktuell